Lidl-Angebot bringt Kundin zur Verzweiflung – und richtet eindringlichen Appell an die Konkurrenz

Von: Yasina Hipp

Selten wurde das Thema Heizen kurz vor dem Winter so heiß diskutiert wie in diesem Jahr. Auch die Lebensmitteldiscounter winken mit fragwürdigen Angeboten.

Neckarsulm – Wohl nicht mehr lange und draußen wird es richtig kalt und ungemütlich. Einige Wetterexperten sagen für den November einen Temperatursturz voraus. Wenn es draußen frostig kalt ist und vielleicht sogar schon erste Schneeflocken fallen, will man es zu Hause natürlich kuschelig warm haben. Angesichts der aktuellen Energiekrise, die eine Auswirkung des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine ist, gar nicht so selbstverständlich wie all die Jahre zuvor. Gas und Energie sind teuer geworden – und somit auch das Heizen. Eine Alternative zur herkömmlichen Heizung: Heizgeräte. Selbstverständlich haben Lebensmitteldiscounter, wie Lidl, Penny und Co. diese im Angebot. Und sorgen damit aber nicht bei allen für Begeisterung.

Lidl-Kundin: „Wenn wir im Winter plötzlich keinen Strom haben, dann wissen wir warum.“

Aktuell suchen viele Möglichkeiten Heizkosten zu sparen, doch viele Alternativen sind nicht ganz ungefährlich. Eine Lidl-Kundin entdeckt im Prospekt des Lebensmitteldiscounters eine ganze Reihe an Heizgeräten. Auf dem auf Twitter veröffentlichten Foto sind Turmheizlüfter, Steckdosenheizlüfter, Gasheizgebläse und ein Glas-Wärmekonvektor zu erkennen. Zwischen 17,99 Euro und 79,99 Euro kosten die Geräte. Aber der Preis ist gar nicht das, woran sich die Twitter-Userin stört. Sie schreibt dazu: „Wenn wir im Winter plötzlich keinen Strom haben, dann wissen wir warum.“ Verärgert fügt sie hinzu: „Die wollen sich das Geschäft nicht entgehen lassen.“

Und mit ihrer Befürchtung könnte sie durchaus recht haben. Wenn viele tausend Bürger zu Hause in jede mögliche Steckdose einen solch wärmenden Stromfresser stecken, wird der Stromverbrauch enorm ansteigen.

Lidl-Kundin wendet sich an Aldi

In ihrer Verzweiflung über das fragwürdige Angebot von Lidl wendet sich die Kundin sogar an die direkte Konkurrenz. Sie schreibt: „Ich hoffe, dass Aldi seinem Trend der nachhaltigen Produkte treu bleibt und darauf verzichtet.“ Und tatsächlich: Zumindest online hat Aldi bislang keine Heizlüfter im Sortiment.

Übrigens: Wie viel ein solcher Heizlüfter mit einer Leistung von 2000 Watt an Stromkosten verursacht, lässt sich einfach berechnen. Die Kilowattstunden werden mit dem Strompreis und der Nutzungsdauer multipliziert. Bei einem Strompreis von aktuell durchschnittlich 42 Cent pro Kilowattstunde (Stand: 31. Oktober) und einer Nutzungsdauer von einer Stunde ergibt das beispielsweise für den Lidl-Turmheizlüfter rund 84 Cent. Bei täglicher Nutzung sind das in einem Monat dann immerhin etwa 25 Euro.