Wird der Eintritt in Spaßbädern unbezahlbar? Energiekrise könnte Todesstoß sein

Von: Christoph Gschoßmann

In Bayerns Schwimmbädern wird es kälter (Symbolbild). © IMAGO / biky

Vor der Arbeit noch ein paar Bahnen ziehen und mit der Familie am Wochenende ins Spaßbad: Für viele ist der Schwimmbadbesuch ein Freizeitvergnügen. Die Energiekrise trifft die Branche hart.

München/Stuttgart - Kalte Saunas, leere Rutschen, teure Eintrittskarten: Die Realität ist trist für viele Freizeitbäder in Deutschland. Viele Bäder müssten wegen der Energiekrise ihr Angebot einschränken und zum Teil auch mehr Eintritt verlangen, sagte Necdet Mantar, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft öffentliche Bäder Baden-Württemberg und Leiter der Reutlinger Bäder.

Doppelt so hohe Gasrechnung für manche Bäder

Die hohen Energiekosten treiben die Ausgaben in die Höhe: Manche Bäderleiter erwarten nach einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur eine doppelt so hohe Gasrechnung. Andere sparen, um einer zwangsweisen Schließung durch die Städte und Kommunen vorzubeugen. Auch in Bayerns Bädern wurde zuletzt die Temperatur heruntergedreht, in München wurden alle Saunen geschlossen.

So ist auch die Sauna ist im „Stadionbad Ludwigsburg“ schon seit dem Sommer geschlossen und die Wassertemperaturen sind niedriger. Die Schritte dienten nach Angaben des Bads dazu, den Energiesparplan der Stadt Ludwigsburg umzusetzen, die ihren Erdgasverbrauch um 20 Prozent reduzieren und so einen Gasmangel vermeiden will. „Wir wollen schauen, dass alle Bürger gut über den Winter kommen“, sagte eine Sprecherin des „Stadionbads Ludwigsburg“.

Maßnahmen dieser Art sind laut Arbeitsgemeinschaft öffentliche Bäder Baden-Württemberg kein Einzelfall. „Die Energiekrise trifft uns sehr hart“, sagte Mantar. Er geht davon aus, dass Besucher von der Jahreswende an in den meisten Bädern mit fünf bis zehn Prozent höheren Eintrittspreisen auskommen müssen.

Zehn Euro mehr Eintritt pro Gast: Bad rudert jetzt zurück

Gleich zehn Euro mehr pro Gast verlangte zwischenzeitlich das „Badkap“ in Albstadt (Zollernalbkreis). „Das halte ich für fraglich“, sagt Mantar dazu. Ein solcher Energiezuschlag sei eine Ausnahme in der Branche. Eine Sprecherin des „Badkaps“ betonte, dass nur die höheren Gaspreise weitergegeben worden seien. Die Einrichtung habe mit monatlich 350.000 Euro zusätzlich gerechnet. Weil die Gaspreise nun aber etwas niedriger seien, senke das Bad den Energiezuschlag ab Mitte Oktober auf 3,70 Euro.

Freizeitbäder drehten bisher noch kaum an der Preisschraube. Im großen Wasserpark „Rulantica“ im Ortenaukreis sind einer Sprecherin zufolge auch erstmal keine Preiserhöhungen geplant. Bis zu einem Euro teurer ist der Besuch im Karlsruher Europabad für November. Dabei habe sich der Gaspreis für die Einrichtung versieben- und der Strompreis verfünffacht, sagte eine Sprecherin.

Preiserhöhungen allein werden wohl nicht reichen, um Kosten zu decken

Andere griffen der Krise bereits vor Monaten voraus. Im Erlebnisbad „Fildorado“ bei Stuttgart verteuerten sich die Tickets der Geschäftsleitung zufolge schon im Frühjahr um 50 Cent. Mitte Oktober stehe eine weitere Erhöhung an, um zwei Euro für Erwachsene. „Man kann mit solchen Preissteigerungen die Steigerungen der Energiekosten nicht auffangen“, sagte Geschäftsführer Felix Schneider. Derzeit fahre man „auf Sicht“ und hoffe auf Wirtschaftshilfen für die Bäder.

Auch Markus Matz aus der Geschäftsleitung des „Aquarado“ in Bad Krozingen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) fordert finanzielle Unterstützung. In seinem Bad zahlen Gäste seit September drei bis vier Prozent mehr, weitere Erhöhungen ab Januar seien möglich. Bisher versuche man noch, Kinder und Familien zu entlasten.

Nach Einschätzung der Arbeitsgemeinschaft helfen höhere Preise ohnehin kaum, die Kosten zu decken. Einige setzen deshalb auf die Schließung der Außenbecken, wie das Heidenheimer „Hellensteinbad Aquarena“ und das „Wunnebad“ in Winnenden. Ohne das 50-Meter-Außenschwimmbecken habe das Bad schätzungsweise 50.000 Euro mehr pro Monat, hofft der Leiter des Bads. (cg mit dpa)

