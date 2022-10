Energiekrise-Umfrage zeigt: Daran wollen Verbraucher an Weihnachten sparen

Von: Marc Dimitriu

Teilen

Viele Deutsche wollen zu Weihnachten sparen. © IMAGO/Rene Traut

Die hohe Inflation und die gestiegenen Energiepreise beschäftigen die Deutschen vor dem Winter sehr. Mit Hinblick auf Weihnachten wollen sich viele dieses Jahr einschränken.

München – Uns steht ein schwerer Winter samt Corona und Energiekrise bevor. Die Inflation ist im September sogar erstmals seit gut 70 Jahren auf über 10,0 Prozent gestiegen, wie das Statistische Bundesamt auf Grundlage vorläufiger Daten mitteilte. Hinzukommen die steigenden Gas- und Strompreise. Zwar hat die Bundesregierung mittlerweile einen Gaspreisdeckel beschloss, wie viel die Bürger aber am Ende für ihre Energie zahlen müssen, steht noch in den Sternen. Deshalb wollen viele Deutsche dieses Jahr zu Weihnachten sparen und nicht so viel Geld ausgeben, bzw. so viel Energie verbrauchen.

Umfrage: Energiekrise – Hier wollen die Deutschen zu Weihnachten sparen

Eine INSA-Umfrage im Auftrag der Bild zeigt nun, woran die Menschen genau sparen wollen. Laut der Umfrage wollen ganze 48 Prozent bei den Geschenken sparen. Überraschend: 15 Prozent würden an Weihnachten sowieso nichts schenken, Inflation hin oder her. 30 Prozent, laut der Bild überwiegend Gutverdiener, wollen bei ihrem gewohnten Budget bleiben. Die restlichen 7 Prozent sind unentschlossen.

Doch mehr als die Geschenke könnten die Strompreise dieses Jahr zu Buche schlagen, deshalb wollen 40 Prozent der Befragten ihre Weihnachtsbeleuchtung reduzieren. Von diesen wollen zwei Drittel die Lichterketten heuer weglassen. Ein Drittel geht sogar so weit und will auf eine Weihnachtsbaumbeleuchtung verzichten.

Inflation und Energiekrise: Beim Weihnachtessen wollen die wenigsten verzichten

Der Umfrage zufolge wollen die wenigsten Deutschen beim Weihnachtsessen sparen. Das gehört für 56 Prozent zum Fest einfach dazu, und soll so üppig bleiben wie eh und je. Wie die Bild schreibt, gibt es allenfalls bei teuren Getränken Verzichtbereitschaft. (md)