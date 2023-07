Disney-Beerdigung: 5-Jähriger stirbt an seltener Krankheit – Gäste kommen in Kostümen

Von: Robin Dittrich

Nachdem der 5-jährige Noah Cox-Lee an einer seltenen Krankheit starb, fand eine besondere Beerdigung statt. Die Gäste erschienen in Disney-Kostümen.

München/Basildon/UK – Noah Cox-Lee wurde mit einer genetischen Mutation geboren und musste weite Teile seines Lebens im Krankenhaus verbringen. Nach seinem Tod luden seine Eltern zu einer Beerdigung mit Disney-Thema ein.

5-Jähriger stirbt an seltener Krankheit – Gäste ziehen sich zur Beerdigung Disney-Kostüme an

Noah Cox-Lee litt an dem FOXG1-Syndrom. Die genetisch bedingte neurologische Erkrankung schränkt die Entwicklung sowie Gesundheit eines Kindes massiv ein. Die Erkrankten können häufig nicht sitzen, laufen, sprechen oder andere einfachste Grundbedürfnisse selbst erfüllen. Weltweit waren im Jahr 2019 nur rund 550 Fälle bekannt. Bereits am 17. Mai 2023 starb der damals 5-jährige Noah Cox-Lee an der seltenen Krankheit.

Der 5-jährige Noah Cox-Lee starb an einer seltenen Krankheit. Sein Sarg war im Disney-Stil gestaltet. © Joe Giddens/PA

Cox-Lee war ein Fan von Disney-Filmen und -Serien. Zu seinen Favoriten gehörten Vaiana, Cars, Stitch und Encanto. Seine Eltern entschieden sich deshalb dazu, die Beerdigung mit Disney als Thema zu organisieren. Den Gästen stand es frei, in Disney-Verkleidungen auf der Beerdigung zu erscheinen. „Wir danken allen, die uns heute unterstützt sagen", sagte Noahs Mutter nach der Beerdigung. „Bei all dem, was Noah durchstehen musste, gab es keinen Tag, an dem er nicht gelächelt hat", gab sie an.

Biker kommen zur Disney-Beerdigung in Kostümen

Sogar der Sarg des 5-Jährigen war mit verschiedenen Disney-Charakteren gestaltet. „Auch wenn unsere Welt gerade auf dem Kopf steht und wir untröstlich sind: Fakt ist, dass hier so viele Menschen zusammengekommen sind, um sein Leben zu feiern – alles was wir wollten ist, dass er in Erinnerung bleibt“, sagte Mrs. Cox-Lee. Nachdem die Geschichte im Vorfeld der Beerdigung in den Sozialen Medien für Aufsehen gesorgt hatte, kamen viele Biker in Disney-Kostümen zu dem Begräbnis. Der Bestattungsunternehmer verkleidete sich sogar als Buzz Lightyear.

Wieso Noah Cox-Lee Disney liebte, kann sich seine Mutter erklären: „Noah saß im Rollstuhl und hatte so wenig Muskelkraft, dass er seinen Körper nicht bewegen oder seinen Kopf selbst halten konnte. Zudem hatte er nur eine eingeschränkte Sicht. Ich glaube daher kam seine Liebe für Disney, weil da so viele Farben zu sehen sind." Auch die „Musik, die Songs und alles was dazu gehört", sollen den 5-Jährigen begeistert haben.