Terrorverdächtiger flüchtet aus Gefängnis – Londons Flughäfen in Alarmbereitschaft

Von: Patrick Mayer

Teilen

In Alarmbereitschaft: Sicherheitsbeamte am Londoner Flughafen Heathrow. (Symbolfoto) © IMAGO / blickwinkel

Scotland Yard fahndet in und rund um London nach einem flüchtigen Terrorverdächtigen. Die Flughäfen Heathrow und Gatwick reagieren auf die Warnung.

London – Er soll Bombenattrappen auf einem Militärstützpunkt platziert haben. Unter anderem. Die britischen Sicherheitsbehörden, namentlich Scotland Yard und die London Metropolitan Police, fahnden im Großraum der britischen Weltmetropole (rund neun Millionen Menschen) nach einem flüchtigen Terrorverdächtigen.

Großbritannien: Terrorverdächtiger ist in London auf der Flucht

Denn: Wie die englischen Behörden mitteilten, gelang dem 21-jährigen Daniel Abed K. am Mittwoch (6. September) eine spektakuläre Flucht aus der Haftanstalt Wandsworth im Südwesten Londons, in dem auch die deutsche Tennis-Legende Boris Becker wegen seiner Steuervergehen in Großbritannien inhaftiert war.

Dem Terrorverdächtigen soll wegen Vorwürfen im Zusammenhang mit Terrorismus und Geheimnisverrats der Prozess gemacht werden. Der junge Mann befand sich nach seiner Verhaftung in Untersuchungshaft. An den englischen Flughäfen Gatwick und Heathrow wurden wegen seiner Flucht die Alarmbereitschaft sowie die Sicherheitskontrollen verschärft, berichtet Sky News.

Im Video: Großbritannien will Wagner-Gruppe auf Terrorliste setzen

Laut dem Bericht nutzte der Gesuchte einen Trick, um aus dem eigentlich schwer bewachten und legendären Gefängnis zu entkommen. So habe Daniel Abed K. eine Koch-Uniform getragen, weil er in der Küche der Haftanstalt seinen Dienst verrichtete. Als ein Lieferant Essen brachte, habe er die Chance ergriffen, um sich in einem unaufmerksamen Moment der Wachen an den Riemen unter dem LKW festzuhalten und mit diesem vom Gelände zu fahren.

Terrorverdächtiger in Großbritannien: Daniel Abed K. soll gegen „Official Secrets Act“ verstoßen haben

Stimmen die Angaben, wäre es eine wahrlich filmreife Flucht des unter Hochdruck gesuchten Mannes. Sein Fall hatte im Vereinigten Königreich besonders viel Aufmerksamkeit erregt, weil er vor seine Festnahme Mitglied der britischen Streitkräfte war. So gehörte er dem „Royal Corps of Signals“ an, einer Kampfunterstützungseinheit der British Army, die im Fall von Gefechten früh eingesetzt würde, um in einem Kampfgebiet Kommunikation aufzubauen. Entsprechend ist der Verdächtige mit militärischen Kenntnissen vertraut.

Terrorverdächtiger in Großbritannien: Anti-Terror-Kommando sucht in London nach Daniel Abed K.

Er wird ferner beschuldigt, gegen den „Official Secrets Act“ verstoßen zu haben – ein Gesetz zum Schutz von Staatsgeheimnissen im Rahmen der nationalen Sicherheit. Der Beschuldigte soll Informationen gesammelt hatte, die „für einen Feind nützlich“ waren, schreibt Sky News, ohne besagten „Feind“ zu präzisieren. Zur Zeit seiner Verhaftung am 27. Januar durch ein Anti-Terror-Kommando sei er noch im Dienst der britischen Armee gewesen, die ihn mittlerweile entlassen habe. Neben Polizeieinheiten soll auch besagtes Anti-Terror-Kommando an der Suche nach dem Flüchtigen beteiligt sein. (pm)