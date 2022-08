Mysteriöser Ausschlag nach Bad im See: „Diese Viecher beißen oder stechen“

Teilen

Nach dem Baden im See entdeckten einige Urlauber in England Ausschläge auf ihrer Haut. (Symbolbild) © Imago /Dominika Zarzycka

In England berichten Urlauber von Ausschlägen und Bissen durch Tiere im See. Die Ursache dafür ist unklar. Badegäste sollten die betroffenen Seen lieber meiden.

Weston/ Clevedon - Urlauber in England sollten beim Baden aufmerksam sein: An zwei Seen im Südwesten des Landes berichteten Badegäste von stechenden und zwickenden Tieren in den Seen. Einige hätten sogar Ausschläge bekommen. Auch für die Behörden geben die Zwischenfälle ein Rätsel auf.

Angriffe auf Badegäste in England: Insekten beißen und stechen

Wie die britische Boulevardzeitung Daily Star berichtet, kam es an den Seen Clevedon Marine Lake und Weston Marine Lake zu Vorfällen, bei denen Badegäste von Tieren im Wasser gestochen oder gezwickt wurden. Die Behörden wiesen Urlauber und Einwohner demnach an, die Seen vorerst zu meiden.

Urlauber hatten wohl berichtet, dass sie beim Schwimmen gebissen wurden. Als sie aus dem Wasser kamen, sei einigen rote Flecken oder Ausschlag auf ihrer Haut aufgefallen. In einigen Fällen fanden sie wohl sogar insektenähnliche Tiere in ihrer Badekleidung.

Mysteriöser Ausschlag nach Bad im See: Hintergründe unklar

Der Hintergrund der „Attacken“ auf die Badegäste ist noch nicht bekannt. „Eine Theorie ist, dass es sich um Seeläuse handelt. Eine andere ist, dass es Quallenbabys sind - kleine Quallenlarven (Medusa), die man kaum sehen kann“, erklärte ein Sprecher der Verwaltung des Clevedon Marine Lake gegenüber Daily Star. Die betroffenen Seen liegen in der Nähe des Meeres. „Diese Viecher kommen in den See, wenn das Meerwasser über die Mauer kommt, und sie beißen oder stechen“, so die Theorie der Behörden. Quallenlarven seien für die meisten Menschen ungefährlich, empfindlichere Hauttypen könnten aber einen Ausschlag bekommen.

Dem Medienbericht zufolge, könnten keine Maßnahmen zur Beseitigung der unerwünschten Kreaturen ergriffen werden. „Das Wasser, das über die Ufermauer kommt, wird dringend benötigt, um das Wasser des Sees frisch zu halten“, heißt es weiter.

Mysteriöse Tiere: Urlauber sollen bestimmte Seen in England meiden

Den Badegästen bleibt daher nur eine Möglichkeit: Die Verantwortlichen der Seen riefen dazu auf, die Badestätten für einige Tage zu meiden. Betroffene sollten zudem zu einem Arzt oder Apotheker gehen und nicht mehr schwimmen, bis ihre Haut geheilt ist. Wie die Zeitung berichtet, musste der Clevedon Marine Lake bereits vor einigen Wochen wegen erhöhter Mengen von E. coli Bakterien im Wasser geschlossen werden. (sf)

Auch hierzulande waren Seen schon von ungewollten Tieren befallen: In München verursachten Zekarien Hautausschlag bei Badegästen. Doch nicht nur auf Insekten sollten Schwimmer Acht geben: Immer wieder kommt es zu Badeunfällen mit Motorbooten oder Schiffen.