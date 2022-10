Kaufland-Preis auf Bruchteil gesunken: Entdeckung löst Ansturm aus – doch ist der wirklich berechtigt?

Von: Armin T. Linder

Ein Kaufland-Kunde hat einen fast schon unwirklichen Preis entdeckt - er liegt bei einem Bruchteil des alten. Das sorgt für einen Ansturm, doch ist dieser berechtigt?

Hamm - Kaufland und die Preisschilder. Diese Verbindung sorgte zuletzt häufiger für Ärger. Eine Kundin flüchtete nach einer Entdeckung zur Konkurrenz. Ein anderer Kunde zeigte sich ähnlich empört, als er ein Regal genau bewunderte. Die Supermarkt-Kette machte sich also mehrfach unbeliebt. Anders sieht es jetzt mit einem Angebot aus.

Kaufland-Preis für Gasgrill auf Bruchteil gesunken

Während sehr viele Produkte derzeit teurer werden, entdeckte ein Kaufland-Kunde in Hamm eine überraschend drastische Preis-Senkung: Der Supermarkt verramscht seinen „Countryside Let‘s BBQ Gasgrill“ geradezu. 17,99 Euro ist auf dem Schild für den Hochtemperatur-Grill zu lesen - und daneben der alte Preis von 34,99 Euro, der schon ein Angebot gewesen sein soll. Tatsächlich: Die Webseite MyDealz dokumentiert, dass Kaufland das gleiche Modell erst im April für 69,99 Euro im Angebot hatte.

Der Kaufland-Kunde aus Hamm jedenfalls teilte seine Entdeckung prompt bei Facebook in einer großen Gruppe für Grill-Fans - und entfachte einen Ansturm auf das vergünstigte Produkt: „Wie für 18€?“, „Kaufland Alsdorf ebenfalls 17,99 hab ich auch einen mitgenommen konnt ich nicht stehen lassen“, „Wenn das Fleisch teurer ist als der Grill“ und „Wie viele sind noch da?“, lauten nur einige der Kommentare. Während die einen in „ihrer“ Kaufland-Filiale fündig geworden sind, gingen andere leer aus.

Kaufland-Preis für Gasgrill: Ein Haken liegt auf der Hand

Doch es wird auch gefrotzelt: „Wie schwer ist der? Das dürfte ja so langsam fast in Richtung des Schrottpreises gehn“, schreibt einer. Und kein vermeintliches Schnäppchen ohne mögliche Haken. Nummer eins: „Der wird mit GAAAS betrieben. Und alle bekommen Panik und rennen davon“, schreibt einer wohl nicht ohne Ironie. Doch angesichts der Gas-Preisentwicklung gilt es zu kalkulieren, welcher Grill sich am meisten lohnt (siehe auch Video). Haken Nummer zwei liegt auf der Hand: Bei den aktuellen Temperaturen wird den meisten der Appetit aufs Grillen vergehen und könnte das Ding erst mal ein halbes Jahr im Keller verstauben.

Natürlich sind Schlitten und Heizpilze im Sommer meist günstiger - und Grills zur kälteren Jahreszeit. So fallen derzeit auch anderswo die Preise: Der Weber Tisch-Gasgrill Q 1000 ist jetzt etwa laut der Vergleichseite Idealo mit 188,00 Euro (im Shop alternate.de) beim tiefsten Preis 2022 angekommen. Gleiches gilt demnach für den Char-Broil Professional 3400B (382,43 Euro bei Amazon, Preise jeweils am 1.10.). Ob sich das Kaufland-Angebot lohnt, sollte statt eines Impuls-Kaufs wohl am besten jeder Grill-Fan für sich selbst besonnen beantworten. Für Empörung sorgte ein Kaufland-Vorfall vor einigen Monaten: Eine Kundin soll sogar an der Kasse geweint haben. (lin)