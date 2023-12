Vermisster Nick für tot geglaubt – Deutsche Touristin erzählt von überraschender Entdeckung in Südafrika

Von: Maximilian Kettenbach, Robin Dittrich

Seit neun Monaten fehlt vom Deutschen Nick Frischke jede Spur. Nun könnte eine Touristin Licht ins Dunkel bringen.

Kapstadt – „Nach unserem Sohn Nick Frischke wird immer noch gesucht“, schrieb die Mutter des vermissten Deutschen kurz nach dessen Verschwinden. Damals erhoffte sie sich, dass „vielleicht doch noch Leute einen Hinweis haben.“ Eine Mutter spürt, wie es ihren Kindern geht, sagt man. Ob Nick noch am Leben ist, bleibt weiter unklar, doch eine Beobachtung lässt die Hoffnung neu auflodern.

Der Vermisstenfall des Deutschen Nick Frischke in Südafrika stellt die Behörden noch immer vor Rätsel. Doch eine Südafrika-Touristin behauptet nun, den Deutschen Nick Frischke gesehen zu haben. Die Chance, den 22-Jährigen aus Döbern in Brandenburg lebendig zu finden, sinkt, statistisch gesehen. Rund 80 Prozent der Vermisstenfälle klären sich nach einem Monat auf.

Im Einkaufszentrum V&A Waterfront in Südafrika wurde der vermisste Deutsche Nick Frischke (rechts) zuletzt gesehen. © Imago/Facebook

Im Interview mit der Lausitzer Rundschau erzählte nun Ende November eine Touristin aus Köln, dass sie Nick Frischke in Plettenberg Bay gesehen haben will. „Als wir in einem Straßen-Café gesessen haben, ist uns ein junger Mann aufgefallen, der auf uns einen verwirrten Eindruck machte“, sagte die Deutsche.

Der von ihr beobachtete Mann redete mit sich selbst und verwendete dafür offenbar Worte in deutscher Sprache. Laut ihrer Aussage sagte er immer wieder „112 kommen“, schreibt die Lausitzer Rundschau. Die Kölnerin erinnerte sich an das Verschwinden Nicks und suchte nach dem merkwürdigen Treffen nach Fotos des Vermissten. Danach war sie sich sicher: Es handelte sich um den Deutschen.

Nick seit einer Wanderung vermisst - vor dem Verschwinden wurde er wohl Opfer eines Überfalls

Zuletzt gesehen wurde Nick Frischke am 15. Februar 2023 im Einkaufszentrum V&A Waterfront. Der Deutsche war zu einer Wanderung zum Karbonkelberg aufgebrochen, seitdem fehlt von ihm jegliche Spur.

Zwar erhielt die Staatsanwaltschaft laut RTL in den vergangenen Monaten immer wieder ähnliche Hinweise, doch Nick blieb verschollen. Bisher führte keiner von ihnen zu einem Ergebnis. Ob der Hinweis der Touristin letztlich zu Nick führen wird, ist also fraglich. Kurz vor seinem Verschwinden wurde der Deutsche offenbar Opfer eines Überfalls, bei dem er ausgeraubt wurde. Fünf Tatverdächtige stehen deshalb vor Gericht, einen Hinweis auf das Verbleiben von Nick gab es von ihnen bislang nicht.

Bleibt die Frage, ob nun die Beobachtungen der Kölnerin diesen mysteriösen Fall aufklären wird. Nicks Mutter dürften sie in jedem Fall Mut machen.