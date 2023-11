Zu dick fürs Gefängnis – Mörder kommt in Italien frei und gibt im Hausarrest TV-Interview

Von: Marcus Giebel

In Italien kommt ein Mörder aus dem Gefängnis, weil er zu dick ist. Dass er auch noch ein TV-Interview gibt, trifft die Eltern seines Opfers schwer.

Turin – 57 Mal soll Dimitri Fricano auf seine Freundin eingestochen haben. Im Juni 2017, während eines gemeinsamen Urlaubs auf Sardinien. Die 28-jährige Erika Preti hatte keine Überlebenschance. Ihr Todesurteil: Sie hatte ihren Partner darauf hingewiesen, dass er beim Essen zu viele Krümel hinterlassen habe.

Mörder wegen Übergewicht wieder frei: Gefängnis kann ihn nicht entsprechend versorgen

Die Strafe für ihren Mörder: 30 Jahre Haft. Doch Fricano wurde bereits wieder aus dem Gefängnis entlassen, wie verschiedene Medien übereinstimmend über den Fall aus Italien berichten. Der aus der norditalienischen Provinz Biella im Piemont stammende Mann, je nach Quelle 35 oder 36 Jahre alt, durfte wegen seines bedenklichen Gesundheitszustands nach wenigen Jahren die Haftanstalt verlassen. Mittlerweile soll er 200 Kilogramm wiegen, gilt zudem als starker Raucher. Wegen der besseren Versorgungsmöglichkeiten entschied ein Turiner Gericht, ihn fortan unter Hausarrest zu stellen.

Demnach ist die Gefängnisküche nicht in der Lage, dem in seiner Mobilität stark eingeschränkten Fricano kalorienarme Mahlzeiten zu liefern. Torino Today verweist darauf, dass es in italienischen Gefängnissen architektonische Barrieren gibt, die ihn daran hindern, sich frei zu bewegen. Alles in allem kann die benötigte Unterstützung in den Einrichtungen nicht gewährleistet werden.

Mörder tritt während Hausarrest im TV auf: „Ich bin jede Sekunde des Tages in Gefahr“

Was die Richter aber wohl nicht für möglich gehalten hätten: Außerhalb der Gefängnismauern nutzte Fricano nun den Besuch eines TV-Teams, um über seine Bluttat und sein Schicksal zu sprechen. 75 Sekunden soll er einem Team der auf Unterhaltung spezialisierten Nachrichtensendung „Pommeriggio Cinque“ auf Canale 5 Rede und Antwort gestanden haben.

In dieser Zeit klagte er auch sein Leid: „Ich lebe seit sechs Jahren nicht mehr und entschuldige mich bei den Eltern von Erika, das habe ich bereits im Gefängnis und bei der Verhandlung getan. Ich habe den Verstand verloren und 200 Kilo zugenommen.“

Außerdem ließ Fricano wissen: „Ich lebe in einem Rollstuhl, ich habe mich jahrelang nicht gewaschen, weil ich es nicht geschafft habe, aus der Zelle zu kommen. Es ist nicht so, dass sie einen 30-Jährigen nach Hause schicken, weil er fettleibig ist und raucht, ich bin jede Sekunde des Tages in Gefahr.“

Und über seine ermordete Partnerin: Er habe für sie gelebt und hätte alles getan, um zu verhindern, dass sie stirbt. „Leider war es genau andersherum“, schließt er.

Vater des Mordopfers empört: „Dieser Mann muss zurück ins Gefängnis“

Zu Wort kam auch der Vater des Verurteilten, der über den Mord sagte: „Es sind Tragödien. In Tragödien gibt es Menschen, die schlecht enden, aber mein Sohn hat auch kein gutes Ende genommen. Er hat nichts verstanden und wollte stattdessen selbst sterben.“ Zugleich entschuldigte sich Fricano-Senior bei Erikas Eltern, und erklärte: „Sie war nicht wie eine Tochter, sondern wie zwei Töchter. Mehr als eine Tochter, mehr, denn wir waren glücklich mit diesem Mädchen, sie war zehn Jahre bei uns.“

Für die Pretis, die ihre Tochter beerdigen und miterleben mussten, wie ihr Mörder nach nicht einmal sechs Jahren wieder aus der Haft entlassen wurde, war dieser Auftritt kaum zu ertragen. Erikas Vater Fabrizio schimpfte: „Es ist eine Schande, dass ein zu 30 Jahren verurteilter Mörder nach Hause gehen kann, weil er fettleibig ist. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, ihm auf der Straße oder beim Arzt zu begegnen. Dieser Mann muss zurück ins Gefängnis, das ist sein einziger Platz.“

Mörder tritt in TV auf: Fricano zieht Ermittlungsergebnisse in Zweifel

Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, könnte Fricano sein TV-Auftritt noch teuer zu stehen kommen. Es sei möglich, dass sein Hausarrest aufgehoben werde. So erging es in diesem Jahr Salvatore Parolisi, der nach dem Mord an seiner Frau zwölf Jahre in Haft verbüßt und nach seiner Entlassung unter Auflagen im TV erklärt hatte, er sei zu Unrecht zu 20 Jahren Haft verurteilt worden.

Fricano hatte unmittelbar nach dem Mord auch versucht, den Verdacht von sich wegzulenken und von einem missglückten Raubversuch gesprochen. Doch das konnten die Ermittler schnell ausschließen. Nun zog er deren Ergebnisse in Zweifel, indem er sagte: „Die 57 Stichwunden? Das sind Zahlen, von denen wir nicht einmal wissen, ob sie echt sind.“

Derweil darf auch der berüchtigte „Mondschein-Mörder“ nach 53 Jahren in Freiheit, doch es wird vermutet, dass er all die Zeit unschuldig hinter Gittern saß. In einem anderen Fall fordert nach einem neuen Gutachten selbst die Staatsanwaltschaft einen Freispruch für einen seit 13 Jahren in Haft sitzenden Mann. Ein 26-Jähriger soll dagegen erst getötet haben, um ins Gefängnis hineinzukommen. (mg)