1,2 Millionen Deutsche leiden an Schlafstörungen – diese Tricks können Betroffenen helfen

Von: Michelle Mantey

Schlafstörungen bestimmen nicht nur die Nacht, sondern auch den Tag der Betroffenen. Eine weitverbreitete Angewohnheit stört den Schlaf besonders.

Kassel – Herumwälzen im Bett, an die Decke starren und verzweifelt Schäfchen zählen – so sieht die Nacht für viele Menschen in Deutschland aus. Nach Berechnungen der Kaufmännische Krankenkasse (KKH) leiden circa 1,2 Millionen Deutsche an einer Schlafstörung (Insomnie). Dabei kann andauernde Schlaflosigkeit schwerwiegende Folgen haben und Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Depressionen begünstigen. Experten erklären nun, wie das Ein- und Durchschlafen besser gelingt.

Nach Angaben von Stiftung-Gesundheitswissen.de liegt eine Schlafstörung vor, wenn die Beschwerden mindestens dreimal pro Woche über einen Zeitraum von mehreren Wochen auftreten. Das betrifft sowohl Personen, die Probleme beim Ein- als auch beim Durchschlafen haben und nachts immer wieder aufwachen. Auch beim sehr frühen Aufwachen kann von einer Schlafstörung gesprochen werden. Häufig sind Betroffene nach dem Schlaf nicht erholt und leiden auch tagsüber unter Müdigkeit, Kopfschmerzen und leichter Reizbarkeit.

Schlafstörungen können verschiedene Ursachen haben. Ein Experte erklärt nun, welche einfachen Tricks Betroffenen helfen können. (Symbolbild) © Zoonar/IMAGO

Auf diese Angewohnheit sollten Sie bei Schlaflosigkeit verzichten

Dabei kann Schlaflosigkeit viele Ursachen haben und auch ein Symptom für eine körperliche Erkrankung sein. Daher ist es wichtig, dies durch einen Arzt abklären zu lassen. Zur nächtlichen Unruhe können auch Faktoren wie Stress, Sorgen und eine schlechte Schlafhygiene beitragen. Schlafmedizinerin Dr. Andrea Iwansky sieht mögliche Ursachen für eine Schlaflosigkeit im stressigen Alltag vieler Menschen und in der ständigen Erreichbarkeit, das erklärt sie in der WDR-Sendung „Servicezeit“. Um nun die Nacht zu verbessern, ist es wichtig schon vor dem Zubettgehen einige Angewohnheiten zu ändern.

Nach einem stressigen Tag fernsehen oder auf dem Handy lustige Video anschauen, kann im ersten Moment wie Entspannung wirken. Doch genau diese Angewohnheiten können zur Schlaflosigkeit führen. Denn durch das blaue Licht des Handys wird dem Gehirn signalisiert, es sei Tag. Somit stoppt die Ausschüttung des Hormons Melatonin, das den Körper auf den Schlaf vorbereitet. Dr. Iwansky empfiehlt daher: „Besser ist es, eine ruhige Atmosphäre zu schaffen und das deutlich abgedunkelt.“

Diese Tipps können laut Experten bei Schlaflosigkeit helfen

Wenn die Nacht zur Qual wird, führen oft Sorgen und Ängste zur Schlaflosigkeit. Manchmal können es auch ganz banale Dinge sein, die noch im Kopf herumschwirren. In diesen Fällen hilft es, die Gedanken aufzuschreiben. Auch ein Schlaftagebuch kann Betroffenen helfen, Ursachen für die Schlaflosigkeit zu finden. Darin schreiben Betroffene auf, wie lange sie geschlafen haben und wie erholt sie sich fühlen. Dieses Tagebuch kann auch für ein Gespräch mit dem Arzt nützlich sein.

Um richtig abzuschalten und Sorgen loszuwerden, können auch folgende Entspannungsübungen helfen:

Progressive Muskelentspannung : Hierbei werden die Muskeln zunächst angespannt und dann wieder entspannt.

: Hierbei werden die Muskeln zunächst angespannt und dann wieder entspannt. Atemübungen und Meditation

und Traumreisen / Fantasiereisen : Gedanklich an einen schönen Ort reisen

/ : Gedanklich an einen schönen Ort reisen Autogenes Training : Einzelne Körperteile werden wahrgenommen und gezielt entspannt

: Einzelne Körperteile werden wahrgenommen und gezielt entspannt Leichte körperliche Aktivitäten: Spaziergänge oder Yoga

Diese weiteren Faktoren können zur Schlaflosigkeit führen

Mittlerweile gibt es viele Anleitungen, Videos oder Audiodateien zu den verschiedenen Entspannungstechniken auch Online. Einige zertifizierte Entspannungskurse werden sowohl Online als auch vor Ort von der Krankenkasse übernommen oder bezuschusst. Hierfür sollten sich Betroffene zunächst bei ihrer Krankenkasse über mögliche Voraussetzungen für einen Zuschuss informieren.

Laut Gesundheitsinformationen.de hat auch die Ernährung Einfluss auf den Schlaf. Daher ist es besser, am Abend leichte Mahlzeiten zu essen. Zudem sollte zusätzlich circa vier bis sechs Stunden vor dem Zubettgehen auf Alkohol und Koffein verzichtet werden, damit einem erholsamen Schlaf nichts mehr im Wege steht. (mima)