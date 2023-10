Hotels in Alarmbereitschaft: Rollt die Bettwanzen-Plage nach Deutschland?

Von: Moritz Bletzinger

Die Bettwanze erlebt eine Wiedergeburt, warnen Wissenschaftler aus Frankreich. Nicht ausgeschlossen, dass die Plage nach Deutschland schwappt. Hotels wappnen sich.

München – Schon der bloße Gedanke an Wanzen löst bei vielen Menschen Unbehagen aus. Selbst diejenigen, die nicht besonders empfindlich sind, dürften bei den Aufnahmen der Bettwanzen-Epidemie in Paris zumindest ein gewisses Unwohlsein verspürt haben. In sozialen Medien sind Videos zu sehen, die Scharen dieser Tiere in Hotelzimmern und sogar in der Metro zeigen.

Seitdem wird immer wieder diskutiert, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass diese Epidemie auch nach Deutschland übergreift. Schließlich ist Frankreich sowohl geographisch nahe als auch ein beliebtes Urlaubsziel.

Zieht die Plage durch Europa? Reisende könnten Bettwanzen nach Deutschland schleppen

Mit den bevorstehenden Herbstferien könnte die Anzahl der bekannten Fälle auch in Deutschland ansteigen. Denn diese kleinen Kriechtiere reisen gerne als unerkannte Mitfahrer in unserem Gepäck. Dies ist einer der Gründe, warum Hotels besonders oft von einem Befall betroffen sind. Bereits jetzt gibt es vermehrt Fälle von Bettwanzen in Kassel. Aber auch in die eigenen vier Wände können die Bettwanzen auf diese Weise gelangen. In beiden Fällen ist dann ein Experte gefragt, denn Hausmittel reichen in der Regel nicht aus, um die Schädlinge wieder loszuwerden.

Deutsche Hotels informieren sich offenbar über Bettwanzen-Bekämpfung

Auch deutsche Herbergsbetriebe scheinen sich bereits mit der Frage zu beschäftigen, wie sie sich gegen die Plage wehren können. So berichteten beispielsweise mehrere Schädlingsbekämpfungsunternehmen, die von Focus Online kontaktiert wurden, dass sich Hotels vermehrt nach Bettwanzen-Schutz erkundigen würden.

Das Nachrichtenportal sprach in diesem Zusammenhang auch mit einer Sprecherin des Hotelverbands Deutschland (IHA), die betonte: „Grundsätzlich ist festzuhalten, dass ein etwaiger Wanzenbefall nicht mit den hygienischen Bedingungen in einem Haus zusammenhängt.“ Eine Tatsache, die auch das Umweltbundesamt in seinem Ratgeber zum Thema Bettwanzen hervorhebt. Dass die Tiere ungepflegte Räume bevorzugen, sei „ein weit verbreiteter Irrtum“.

Bettwanzen im Hotelzimmer? So erkennen Sie

Viele fragen sich jetzt: Wie erkenne ich Bettwanzen? Wer als Gast auf der sicheren Seite sein möchte, kann sein eigenes Hotelzimmer auf die Schädlinge hin überprüfen. Allerdings verstecken sich diese meist, es sei denn, sie sind gerade auf Nahrungssuche. Daher ist es erfolgversprechender, nach Anzeichen ihrer Anwesenheit zu suchen.

Diese Spuren hinterlassen Bettwanzen:

Stiche beziehungsweise Bisse der Bettwanzen auf der eigenen Haut. Diese sehen von Person zu Person jedoch sehr unterschiedlich aus und sind somit nicht immer leicht zu erkennen.

beziehungsweise Bisse der Bettwanzen auf der eigenen Haut. Diese sehen von Person zu Person jedoch sehr unterschiedlich aus und sind somit nicht immer leicht zu erkennen. Schwarze Punkte auf dem Lattenrost oder auch um oder an Lichtschaltern. Bei den Punkten handelt es sich um den Kot der Tiere.

auf dem Lattenrost oder auch um oder an Lichtschaltern. Bei den Punkten handelt es sich um den Kot der Tiere. Die Tiere sondern zudem einen Duftstoff ab, der nach Bittermandel riecht. Bei einem starken Befall kann dieser ebenfalls im Raum wahrnehmbar sein.

ab, der nach Bittermandel riecht. Bei einem starken Befall kann dieser ebenfalls im Raum wahrnehmbar sein. Quelle: Umweltbundesamt

Die von Focus Online befragten Schädlingsbekämpfer verzeichnen bisher noch keine erhöhte Auftragslage. Ob sich dies nach den Herbstferien ändert, bleibt abzuwarten. (sp)

