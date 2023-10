Zettel wegen Ekel-Nachbar aus dem 6. Stock: „Bitte nicht mehr aus dem Fenster erbrechen, mehrfach“

Von: Karolin Schäfer

Teilen

Mit einer eindeutigen Botschaft im Hausflur machen Anwohner auf einen Fehltritt ihres Nachbarn aufmerksam. Das sorgt im Netz für rege Diskussion.

Berlin – Zugestelltes Treppenhaus, Lärmbelästigung oder falsch geparktes Auto: In der Nachbarschaft läuft nicht immer alles friedlich – vor allem in Mehrfamilienhäusern. In München brachte so ein Mieter ein ganzes Haus gegen sich auf. Mit dem ein oder anderen Hinweiszettel machen Anwohner schon mal auf die Fehltritte ihrer Nachbarn aufmerksam oder tragen darüber sogar einen Nachbarschaftsstreit aus.

Zuletzt verbesserte ein Nachbar solch einen Hinweiszettel, weil er offenbar nicht höflich genug verfasst wurde. Immer wieder sorgen die Zettelbotschaften im Netz für Diskussionen. Mit einer unmissverständlichen Nachricht machte nun ein Anwohner auf das Verhalten eines Nachbarn aufmerksam.

Anwohner mit eindeutigem Hinweiszettel: „Wir bitten, zukünftig nicht mehr aus dem Fenster zu erbrechen“

„Die Nachbarn in der 6. Etage (linke Seite) würden wir bitten, zukünftig sich nicht mehr aus dem Fenster zu erbrechen!!“, hing ein unmissverständlich formulierter Zettel im Hausflur eines Mehrfamilienhauses im Berliner Ortsteil Prenzlauer Berg. Die Nachricht der Anwohner wurde auf der Instagram-Seite „Notes of Berlin“ veröffentlicht. Eine Frau habe den Zettel entdeckt und an die Seite weitergeleitet.

Schlimm genug, dass die Anwohner zwei Etagen tiefer das Spektakel mit ansehen mussten, soll sich der Nachbar nicht „nur“ einmal aus dem Fenster übergeben haben. „Und das Ganze dann auch mehrfach, so wie es zu hören/sehen war“, hieß es weiter. „Dafür gibt es ein Zimmer in jeder Wohnung, das nennt sich Bad!!“, schrieben die Anwohner – offensichtlich verärgert – in Großbuchstaben.

„Das war respektlos und ekelhaft!“: Zettel im Hausflur sorgt für Diskussion

„Das war respektlos und ekelhaft!“, hielten die Anwohner aus dem vierten Stock fest. Schließlich mussten „in allen Etagen darunter die Fensterbretter gereinigt und desinfiziert werden.“ Was genau hinter dem Vorfall in der sechsten Etage steckt, war zunächst nicht bekannt. Eine Entschuldigung gab es am Tag danach aber offenbar nicht, wie aus dem Schreiben zu entnehmen ist.

Bei Instagram sorgte der Nachbarschaftsstreit jedenfalls für rege Diskussionen. „Es kann alles passieren, wenn man plötzlich krank wird, aber dann muss man dazu stehen und es wegputzen“, stellte eine Nutzerin fest. Ein anderer findet die Aktion zwar „eklig“, den Zettel-Aushang allerdings „albern“. Schließlich würde man die Umstände der Situation nicht kennen. Ein weiterer Nutzer dagegen packte gleich seine eigene Geschichte aus: „Ekelhaft? Alles relativ! Ich war mal live dabei, wie sich eine in einen laufenden Ventilator erbrochen hat. Dit war ne Sauerei!“, schrieb er.

Bleibt zu hoffen, dass sich die Nachbarn aus der sechsten Etage inzwischen entschuldigt haben oder zumindest beim nächsten Mal dann doch das Badezimmer nutzen. Mit einem weiteren Zettel machte ein Nachbar auf das rücksichtslose Verhalten eines Anwohners aufmerksam. Auch Paket-Zusteller erhalten gelegentlich unmissverständliche Botschaften. (kas)