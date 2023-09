Anwohner berichten von Grollen und Vibrationen: Erdbeben in NRW registriert

Von: Felina Wellner

Erdbeben in Deutschland: Mit einer Stärke von 2,8 hat es unter der Eifel spürbar vibriert. Und das nicht zum ersten Mal. Was steckt dahinter?

Monschau – Seit zweieinhalb Jahren das stärkste Erdbeben in Nordrhein-Westfalen: Rund um das Epizentrum zwischen Schleiden und Monschau hat es am Samstag (16. September) mit einer Stärke von 2,8 auf der Richterskala gebebt. Die Magnitude ist als gering einzustufen und dennoch sind spürbare Erdbeben wie dieses in Deutschland eher selten. Im Vergleich: Die tragische Erdbeben-Katastrophe in Marokko hat eine Stärke von 6,8 gehabt.

„Deutlich wahrgenommen“ – NRW wird von spürbaren Erdbeben heimgesucht

Das Erdbeben wurde um 17.53 Uhr vom Geologischen Dienst NRW registriert. Der Ausgangspunkt war der Schleidener Stadtteil Harperscheid an der B258, in 10,5 Kilometern Tiefe. Das Beben soll bis nach Simmerath, Stolberg und Kreuzau gereicht haben – das berichteten Anwohner, unter anderem in der Kommentarspalte eines Beitrags der Facebook-Gruppe Erdbeben in Deutschland.

„Deutlich wahrgenommen in Schleiden“, schrieb einer. Und auch im etwa zehn Kilometer entferntem Kesternich habe ein Anwohner das Beben „deutlich gemerkt“. Noch ein Stückchen weiter entfernt vom Epizentrum teilten sich die Meinungen: „Es hat ordentliches Grollen in Konzen gegeben“, meinte ein Nutzer. Ein anderer entgegnete, er habe dort „nichts gemerkt“.

Erdbeben kein Einzelfall: Unter der Eifel brodelt es schon länger

Leichte Beben sind in der Region kein Einzelfall. Mit der gleichen Stärke hat es nahe der Eifel zuletzt 2021 gebebt. Ein Anwohner, der den Beitrag der Facebook-Seite ebenfalls kommentierte, berichtete von einer Anhäufung ähnlicher Ereignisse: „Seit dem ich in Aachen wohne, am Ende der Eifel, gab es in den viereinhalb Jahren schon mehrere leichte Beben. Davor hab ich ca. 30 km von hier gewohnt, da hatten wir nur zwei Erdbeben.“

Oftmals entstehen Erdbeben aufgrund einer Verschiebung von tektonischen Platten. Möglicherweise steckt an diesem Ort allerdings noch mehr dahinter, denn das dortige Vulkangebiet beschäftigt Forscher schon länger. Auf Grundlage einer Studie halten es US-Forscher für wahrscheinlich, dass sich unter der Eifel Magma ansammelt und sich dort somit allmählich etwas „zusammenbraut“.