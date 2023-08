„Beängstigend“: Stark spürbare Erschütterungen in Österreich – Experten bestätigen Erdbeben

Von: Patrick Mayer

Ein Erdbeben hat im niederösterreichischen Neunkirchen für Verunsicherung gesorgt. (Symbolbild) © IMAGO/Volker Preusser

Am Donnerstagnachmittag bebt südlich der österreichischen Hauptstadt Wien die Erde. Die Behörden in Niederösterreich sind wegen des Erdbebens alarmiert.

Neunkirchen - Die Kleinstadt Neunkirchen ist mit ihren 13.000 Einwohnern im Wiener Becken vor allem für ihre Dreifaltigkeitssäule sowie ihre malerischen Gebäude aus Zeiten des Habsburger Kaiserreiches bekannt.

Erdbeben in Österreich: Südlich von Wien sind Erschütterungen zu spüren

Hier, knapp 60 Kilometer südlich der Metropole Wien (rund 1,9 Millionen Einwohner), hat am Donnerstagnachmittag (24. August) ein stärkeres Erdbeben für Beunruhigung gesorgt.

Gegen 13.45 Uhr sei das Beben mit der Magnitude 3,1 von der Bevölkerung „teils als beängstigend“ beschrieben worden, berichtete der österreichischer Erdbebendienst GeoSphere Austria. Die Behörde sprach zudem von stark spürbaren Erschütterungen im Bereich des Epizentrums.

Mitunter seien Gegenstände verschoben worden, teilte die GeoSphere Austria mit, vereinzelte Risse im Putz von Gebäuden seien nicht auszuschließen. Das gelte insbesondere für ältere Bauwerke des Verwaltungssitzes unweit des Neusiedler Sees und der ungarischen Grenze. Das Beben vom Donnerstag sei „ein weiteres Erdbeben der Serie, die am 30. März 2023 mit einem kräftigen Beben der Magnitude 4,2 begonnen hatte“, erklärten die Experten der Hohen Warte in Wien laut Kronen Zeitung weiter.

Erdbeben in Österreich: Epizentrum bei Neunkirchen und Gloggnitz

In der Region unweit des Bundeslandes Burgenland werden seit Monaten immer wieder leichtere Erdbeben mit leichteren Schäden registriert. Das Beben sei diesmal „kräftig“ zu spüren gewesen, erklärte Siegfried Borlak, stellvertretender Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Gloggnitz, der Nachrichtenagentur APA. Er selbst habe die Erschütterungen „in der Firma wahrgenommen“. Am 30. Juni war in der Gemeinde Gloggnitz (rund 6000 Einwohner) wenige Kilometer südwestlich von Neunkirchen ein Erdbeben mit der Magnitude 2,9 und 3,3 registriert worden.

In Österreich sorgen seit Monaten wiederholt extreme Naturphänomene und Extremwetter für Verunsicherung sowie für Aufsehen. Am 5. Juni hatte es gegen 23.40 Uhr laut Geosphere Austria 44 Kilometer nordwestlich von Graz in der Steiermark ein kräftiges Erdbeben gegeben. Das Epizentrum befand sich damals in den Gemeinden Leoben und St. Michael, die Erschütterungen waren jedoch in weiten Teilen des Bundeslandes deutlich spürbar. Die Erdstöße hatten den Angaben zufolge eine Stärke von 3,6.

Unwetter und Erdbeben in Österreich: Immer wieder trifft es die Steiermark

Anfang August suchten dann ein schweres Unwetter, Erdrutsche und Überschwemmungen den Südosten Österreichs heim. Die Aufräumarbeiten laufen nach den schweren Schäden im äußersten Süden der Steiermark an der Grenze zu Slowenien noch. (pm)