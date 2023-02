Dramatische Bilder aus der Türkei: Drohnenbilder zeigen Schlucht, die durch das Erdbeben entstand

Von: Kai Hartwig

Die furchtbaren Auswirkungen des Erdbebens in der Türkei und Syrien kosten Zehntausende Menschenleben. Auch die Natur spürt die Folgen deutlich.

München/Hatay – Die furchtbare Erdbeben-Katastrophe in der türkisch-syrischen Grenzregion hat zahlreiche Menschenleben gekostet. Offiziell lag die Zahl der bestätigten Todesopfer in der Türkei und Syrien am Montagnachmittag (13. Februar) bei über 37.500. Doch Experten befürchten, dass noch viel mehr Tote zu beklagen sind. Sie gehen derzeit von mindestens 70.000 Todesopfern aus.

Erdbeben erschüttert die Türkei und Syrien – Zehntausende Tote und 1,2 Millionen Obdachlose

Rund eine Woche ist es her, da bebete am frühen Morgen des 6. Februar erstmals die Erde im türkisch-syrischen Grenzgebiet. Mit einer Stärke von 7,7 war die Auswirkung heftig. Wenige Stunden später folgte ein zweites Erdbeben mit der Stärke 7,6. Seitdem wurden mehr als 2400 Nachbeben erfasst.

Das verheerende Erdbeben in der Türkei und Syrien hat viele Menschenleben gekostet. Und auch in der Natur sind die Folgen sichtbar. © IHA/dpa

In der Türkei sind insgesamt zehn Provinzen von der Erdbebenserie fatalen Ausmaßen betroffen. Die Bevölkerung erlebt unsägliches Leid. Ausländische Hilfsorganisationen, darunter auch deutsche Organisationen wie das Technische Hilfswerk (THW), I.S.A.R. Germany und BRH Bundesverband Rettungshunde, unterstützen die örtlichen Rettungskräfte. Viele Menschen konnten so noch lebend aus den Trümmern geborgen werden.

Die Folgen für die Anwohner der Erdbebenregionen sind schlimm, kaum in Worte zu fassen. Viele Menschen verloren nicht nur Angehörige, sondern auch ihre Wohnungen und Häuser, die nun in Trümmern liegen oder unbewohnbar sind. In der Südosttürkei mussten bislang rund 1,2 Millionen Menschen in Notunterkünften unterkommen. Und auch in der Natur finden sich Spuren, die von der gewaltigen und zerstörerischen Kraft des Erdbebens zeugen.

Erdbeben reißt ganzen Landstrich auseinander und erzeugt 300 Kilometer lange Schlucht

Drohnenaufnahmen zeigten nun, dass ein ganzer Landstrich geradezu auseinandergerissen wurde. In der Provinz Hatay wurde in der Nähe der Orte Altinozu und Tepehan ein Olivenhain durch das Erdbeben in zwei Hälften gespalten. Drohnenaufnahmen zeigten, wie sich in dem aufgerissenen Gebiet ein etwa 200 Meter breiter Riss bildete.

Dadurch entstand eine 30 Meter tiefe Schlucht an dem Olivenhain. Diese erstreckt sich über insgesamt 35 Hektar Land. Die Schlucht soll sich ersten Einschätzungen zufolge über eine Gesamtlänge von 300 Kilometern erstrecken. Die Provinz Hatay zählt zu den am schwersten vom Erdbeben betroffenen Regionen innerhalb der Türkei. (kh)