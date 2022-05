Erdbeeren zu günstig? Aus Protest zerstören deutsche Landwirte jetzt ihre Felder

Von: Raffaela Maas

Da sie unter den zu niedrigen Preisen im Lebensmittelhandel leiden, zerstören Erdbeerbauern im Münsterland lieber ihre Erdbeeren anstatt sie zu ernten.

Münster - Die Lage soll sich schon im vergangenen Jahr abgezeichnet haben: Für deutsche Erdbeerbauern ist der Erdbeerverkauf in diesem Jahr kein gutes Geschäft. Die Bauern leiden unter den zu niedrigen Preisen im Lebensmittelhandel. Deshalb gehen einige nun einen radikalen Schritt und ernten ihre Felder nicht mehr länger ab. Ein Landwirt aus dem Münsterland mäht sogar seine Felder mitsamt der reifen Früchte ab, wie der WDR berichtet.

Erdbeerbauer zerstört seine Erdbeerfelder aus Protest

Landwirt Andreas Rahmann aus Coesfeld mäht aktuell ganze Reihen an Erdbeeren ab. „Man könnte weinen - das ist die Arbeit eines Jahres oder sogar mehrerer Jahre. Wenn man das dann kaputt macht, ohne den Nutzen zu haben, ist das schon sehr ärgerlich“, erzählte er dem WDR. Doch damit er dieses Jahr noch Gewinn macht, ist dieser Schritt notwendig. Schon ab nächster Woche möchte er auf dem Acker Mais anbauen.

Aktuell kaufe der Lebensmittelhandel lieber Erdbeeren aus dem Ausland. Die Früchte aus Spanien und den Niederlanden werden zu günstigeren Preisen im Supermarkt oder Discounter verkauft, als jene aus Deutschland. Da er nicht möchte, dass nur noch der Supermarkt Geld mit seinen Erdbeeren verdient, mäht er diese jetzt ab. In Zukunft werde er Supermärkte gar nicht mehr beliefern, teilte er mit.

Deutsche Landwirte zerstören aus Protest ihre Erdbeerfelder. (Symbolbild) © IMAGO/ SNA

Denn für eine 500 Gramm Schale Erdbeeren müsste der Landwirt derzeit sogar draufzahlen. Vom Einzelhandel bekäme er dafür nur knapp einen Euro und einen Cent. In der Direktvermarktung könnte er dieselbe Menge an Erdbeeren für 4,50 Euro verkaufen, verriet er dem WDR. „Wenn wir Verbraucher weiterhin Erdbeeren aus Deutschland haben wollen, dann müssen wir dafür mehr Geld bezahlen - anders geht es nicht“, appellierte er an die Kunden in Deutschland.

Erdbeerernte lohnt sich nicht mehr: Auch andere Landwirte sind betroffen

Ähnlich wie Rahmann geht es auch dem Erdbeer- und Spargelbauer Stephan Bäcker aus Münster. Er habe auf 20 Hektar Erdbeeren angebaut, doch gut ein Drittel davon werde er wohl nicht ernten. Er ärgerte sich vor allem darüber, dass Erdbeerbauern im Ausland weniger strenge Auflagen zu erfüllen hätten und deshalb viel preiswerter produzieren könnten, sagte er dem WDR gegenüber. Gäbe es für jeden gleiche Bedingungen, „dann gäbe es nicht so große Preisunterschiede!“

