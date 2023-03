Erdbeben erschüttert Baden-Württemberg – Epizentrum inzwischen bestätigt

In Baden-Württemberg bebt am Mittwochnachmittag die Erde. Tausende Menschen melden sich bei den Behörden. Das Epizentrum steht inzwischen fest.

Freiburg – Ein Erdbeben der Stärke 4,3 war in Baden-Württemberg zu spüren. Gegen 15.50 Uhr schlugen die Seismografen laut der Aufzeichnung des Erdbebendienstes am Mittwoch (22. März) aus. Das Epizentrum konnte nach ersten Auswertungen mittlerweile betätigt werden, teilte der Landeserdbebendienst in Freiburg (Baden-Württemberg) auf Anfrage von Merkur.de von IPPEN.MEDIA mit. Das Erdbeben erschütterte demnach eine Region um das Dorf Damavant im Schweizer Jura. Das Epizentrum lang nach Angaben des Erdbebendienstes mit sechs Kilometern, relativ flach unter der Erdoberfläche.

Erdbeben in der Schweiz: Ausläufer bis nach Baden-Württemberg zu spüren

Bis zum Abend gingen bei der Meldestelle in Baden-Württemberg etwa 1.300 Meldungen aus der Bevölkerung ein. Nach diesen zu urteilen, waren die Auswirkungen des Bebens vor allem am südlichen Oberrhein und im Süden des Schwarzwaldes zu spüren, so ein Experte des Landesdienstes.

Erdbeben der Stärke 4,3 in der Schweiz: Meldungen aus Zürich, Lausanne, Bern und Luzern

Bei der, mittlerweile bestätigten, Erdbeben-Stärke von 4,3 seien „minimale Gebäudeschäden im Bereich von Damvant“ denkbar. Meldungen über Schäden und Verletzte in der Schweiz lagen bis zum Abend dem Schweizer Erdbebendienst jedoch keine vor, sagte eine Sprecherin auf Merkur.de-Anfrage. Die Angaben des Landesdienstes aus Baden-Württemberg konnte die Sprecherin bestätigen.

In der ersten Stunde nach dem Erdbeben sind beim Schweizerischen Erdbebendienst an der ETH Zürich eigenen Angaben zufolge über 1.000 „Verspürtmeldungen“ eingegangen.

In der Gegend von Baden-Württemberg kommt es immer wieder zu leichteren Erdstößen. Im Oktober 2022 schreckte ein Beben auf der Schwäbischen Alb Menschen aus dem Schlaf.