Plötzlicher „Erdfall“: Mann stürzt beim Rasenmähen in den Tod - Feuerwehrkräfte unter Schock

Von: Lukas Schierlinger

Teilen

Thüringen, Bad Sulza: Ein Grundstück ist mit einem Band der Feuerwehr abgesperrt. Auf dem Grundstück kam es zu einem plötzlichen Erdfall, bei dem ein Mann starb. © Bodo Schackow/dpa

Beim Rasenmähen ist ein Mann in Thüringen tödlich verunglückt. Spezialisten sollen jetzt die Umstände klären.

Bad Sulza - Bei einem plötzlichen Erdfall in Bad Sulza in Thüringen ist ein Mann gestorben, der gerade seinen Rasen mähte. Ob er am Montag (4. Juli) mitgerissen wurde, als die Erde in seinem Garten sich plötzlich auftat oder ob er beim genaueren Hinsehen in das rund sechs Meter tiefe Loch stürzte, war gemäß Polizeiangaben zunächst unklar.

„Erdfall“ in Bad Sulza: Mann kommt beim Rasenmähen ums Leben

Seine Frau habe den 62-Jährigen gesucht und nur noch den Rasenmäher und ein Loch im Garten vorgefunden. Rettungskräfte konnten den Mann nur noch tot aus dem Loch bergen. Die Erde habe auch während der Rettungsmaßnahmen stetig nachgegeben, gab ein Polizeisprecher zu Protokoll. Rund um das Loch wurden am Montag weitläufige Absperrmaßnahmen eingeleitet.

Das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) waren neben Polizei und Feuerwehr vor Ort, um die Umstände zu klären. Ob der Erdfall (ein vergleichbarer Fall hatte sich jüngst in Bayern ereignet) im Zusammenhang mit früheren Bergbau-Aktivitäten in diesem Bereich stehen könnte, ist nach Angaben der Ermittler noch komplett unklar.

Rätsel um Erdfälle: „Kann kaum vorhergesagt werden“

Laut Bild.de-Informationen soll es sich bei dem Verstorbenen um den Inhaber einer Pension handeln. Die an den Maßnahmen beteiligten Feuerwehrleute hätten den 62-Jährigen persönlich gekannt, hieß es. Sie mussten von Notfallseelsorgern betreut werden.

Einen unvorhersehbaren Erdfall definiert das Bayerische Landesamt für Umweltschutz (LfU) wie folgt: „Erdfälle bilden sich infolge unterirdischer Lösung/Ausspülung durch den plötzlichen Einsturz der Erdoberfläche und bilden Trichter- oder Schlotformen, die bei oft nur geringer Tiefe einen Durchmesser von Dezimetern bis zu Zehnermetern aufweisen. Erdfallgebiete sind in ihrer Ausdehnung meist bekannt, doch kann der einzelne Erdfall sowohl zeitlich als auch örtlich kaum vorhergesagt werden. Man findet sie in Gruppen; mitunter sind sie auch perlschnurartig aneinander gereiht.“