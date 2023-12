Schnee-Chaos in Österreich: Orte komplett abgeschnitten – Bilder zeigen erstes Ausmaß

Von: Maximilian Kettenbach

Heftiger Schneefall hat in Österreich für viel Chaos gesorgt. Bahnstrecken sind gesperrt, Gemeinden abgeschnitten und die Lawinengefahr steigt.

Update vom 4. Dezember, 7.45 Uhr: Das frostige Wetter hält auch am Montag (4. Dezember) in Österreich an, nachdem das Land zuvor von Schnee-Chaos heimgesucht wurde. In bestimmten Gebieten könnten die Temperaturen auf bis zu minus 20 Grad fallen - kälter als in der Arktis. Die österreichische Unwetterzentrale (UWZ) warnt insbesondere die Bewohner von Mühlviertel, Ennstal, Lungau, Wienerwald und Aichfeld auf X (ehemals Twitter). Ab Dienstag ist mit weiteren Schneefällen zu rechnen.

Schnee-Chaos in Österreich führt zu einem Stromausfall in Tirol

München/Frankfurt – In Tirol fiel der Strom aus, am Brenner steckten zahlreiche Autos im Stau fest. Im Murtal waren rund 20.000 Haushalte aufgrund einer umgeknickten Hochspannungsleitung ohne Strom. Dazu zahlreiche Unfälle. Es ist schon enorm, was im Nachbarland Österreich in den vergangenen 24 Stunden los war.

Der Grund auch hier: Enorme Schneefälle haben ebenso wie in Süddeutschland auch in Österreich am Samstag für erhebliches Winterchaos gesorgt.

Bilder zeigen Schnee-Chaos in Österreich: Orte komplett abgeschnitten

Gerade die Bilder nach Einsätzen der Feuerwehren des BFV Deutschlandsberg zeigen, wie gefährlich es auf den Straßen war. Im österreichischen Wieselsdorf (Gemeinde Preding) kam ein Fahrer auf der L617 von der Straße ab und blieb in einem Bach auf dem Dach liegen.

Im österreichischen Wieselsdorf (Gemeinde Preding) kam ein Fahrer auf der L617 von der Straße ab und blieb in einem Bach am Dach liegen. © Feuerwehren des BFV Deutschlandsberg

Die Bahn hatte Schwierigkeiten, nachdem in der Nacht zum Samstag bis zu 50 Zentimeter Neuschnee gefallen waren. Vor allem Bahnlinien in Vorarlberg, Tirol, Salzburg und Oberösterreich waren stark betroffen. Die Strecke, bekannt als das Deutsche Eck, zwischen Salzburg und Kufstein bzw. München, war bis Sonntag gesperrt und wird voraussichtlich bis Montag geschlossen bleiben.

Schnee-Chaos in Österreich: Erdrutsch sperrt Menschen in Lokal ein

In Vorarlberg und Tirol, nahe der deutschen Grenze, wurde die Lawinenwarnstufe 4 ausgerufen. Die Gefahr für Wintersportler erhöht sich ungewöhnlich früh in der Wintersaison. Zur Sicherheit wurde auch die B169 Zillertal Straße zwischen Mayrhofen und dem Ortsteil Ginzling gesperrt. Ginzling war somit nicht mehr über die Straße erreichbar und war nicht die einzige betroffene Gemeinde in Österreich. Laut der Tiroler Tageszeitung waren auch Gramais und Gries am Brenner betroffen, ebenso wie Unterberg, Großvolderberg und Volderwildbad (Gemeinde Volders).

Schnee-Chaos in Österreich: Umgestürzte Bäume blockieren Straßen – die Feuerwehr Tirol spricht von Dauereinsatz. © Screenshot/Landes-Feuerwehrverband Tirol/Facebook

Der Brenner wurde von Muren, Steinschlägen und umstürzenden Bäumen getroffen. Aufgrund liegengebliebener Autos musste die A22 teilweise gesperrt werden. Die Sperrungen betrafen Abschnitte zwischen Brennersee und Nösslach sowie zwischen Zenzenhof und Patsch. Die Bundesstraße zwischen Fries und Brenner war ebenfalls komplett gesperrt.

Außerdem traf ein Erdrutsch ein Nachtlokal in Dornbirn-Gütle. 91 Personen saßen dann darin fest, wie wetter.at berichtet.

Immerhin dürfen Österreichs Bürger angesichts der Wetter-Prognose wohl bald aufatmen. Statt weiteren Neuschnee wird es wie auch in Deutschland extrem kalt. Dort hatte eine 5b-artige Wetterlage für den Wintereinbruch gesorgt.