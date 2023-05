Erdrutsche in Südtirol: Felsbrocken rast auf Kindergarten zu – Gefahrenlage erhöht

Von: Richard Strobl

In Südtirol kam ein Steinbrocken von zwei Kubikmetern Ausmaß nur kurz vor einem Kindergarten zum Stehen. © LPA/Walter Huber, Bürgermeister Vintl // Presseamt / Provinz Bozen

Erst Dürre, jetzt die Regenflut. Der Boden in Südtirol kann das Wasser nicht aufnehmen. Die Gefahr von Felsstürzen steigt.

Bozen – „Das Wetter in den Alpen wird durch feucht-labile Luftmassen bestimmt“, heißt es in der aktuellen Wetter-Aussicht der Provinz Bozen in Italien. Nach der langen und intensiven Trockenheit kommt nun endlich der lang erwartete Regen. Doch die Dürre hat im Boden Spuren hinterlassen, dieser kann die aktuellen Wassermassen nicht aufnehmen – mit gefährlichen Folgen.

Am Donnerstag haben sich in Südtirol mehrere Erdrutsche und Blockschläge ereignet, berichtet unter anderem das lokale Portal südtirolnews.it. Auch die Freiwillige Feuerwehr von Südtirol berichtet von etlichen solcher Ereignisse.

Steinschläge in Südtirol: Italiens Nord-Provinz nach Dürre durch Regen getroffen

Dabei müssen die Einsatzkräfte teils mit schwerem Gerät, wie Baggern anrücken, um die großen Steinmassen wieder von den Straßen zu räumen. So etwa bei einem Steinschlag um kurz vor sechs Uhr morgens.

Eine Beinahe-Katastrophe hatte es Berichten zufolge in Niedervintl gegeben. Ein Steinblock von knapp zwei Kubikmetern kam nur knapp hinter einem Kindergarten zum Stehen. Zudem berichtet das Presseamt der Provinz Bozen von einem Steinschlag um 7.43 Uhr zwischen Klausen und Pontives und einem Blockschlag auf der Straße Karneid-Gummer. Des Weiteren gab es einen Erdrutsch in Terlan.

Die Behörden reagieren: Das Landeswarnzentrum in der Agentur für Bevölkerungsschutz hat schon am 10. Mai die Gefahrenstufe auf das Level „gelb“ erhöht. Damit wird vor hydrogeologischen Risiken gewarnt, etwa Murgängen oder Massenbewegungen.

Steinbrocken trifft fast Kindergarten – Großes Glück in Südtirol

„Der Regen war dringend notwendig“, erklärt Klaus Unterweger, Direktor der Agentur für Bevölkerungsschutz, mit Blick auf die vorangegangene Trockenheit. Aber: „Das Gelände reagiert nun entsprechend, wobei zwar kleinere Ereignisse eingetreten sind, aber keine größeren Schäden“.

Warum kommt es zu diesen Ereignissen? Nach lang anhaltender Trockenheit braucht der Boden länger, um auf Niederschlag zu reagieren. Bei Sättigung des Bodens und entsprechender Neigung des Geländes kommt es dann vermehrt zu Erdrutschen, Steinschlägen oder Murgängen, wie die Provinz Bozen informiert.