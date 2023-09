Ausschreitungen bei Eritrea-Veranstaltung in Stuttgart: „Massivität nicht vorhersehbar“

Von: Sophia Lother

Teilen

In Stuttgart ist es während einer Eritrea-Veranstaltung zu Angriffen auf Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie Polizeikräfte gekommen.

Update vom 17. September 2023: Nach den massiven Ausschreitungen am Samstag am Rande einer Eritrea-Veranstaltung in Stuttgart sind 227 der 228 zwischenzeitlich festgenommenen mutmaßlichen Krawallmacher wieder frei. Das teilte der Stuttgarter Polizeivizepräsident Carsten Höfler am Sonntag in Stuttgart mit. Gegen die Personen liefen Strafverfahren wegen schweren Landfriedensbruchs. Ein mutmaßlicher Täter werde am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt, weil er schon häufiger polizeilich in Erscheinung getreten sei.

Ausschreitungen bei Eritrea-Veranstaltung in Stuttgart: „Massivität nicht vorhersehbar“

Stuttgart – Nach den Ausschreitungen bei einer Eritrea-Veranstaltung in Gießen ist es nun auch in Stuttgart zu Angriffen gekommen. Ein Polizeisprecher berichtete der Deutschen Presse-Agentur, dass bis zu 200 Personen sowohl Polizeikräfte als auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Steinen, Flaschen und Holzlatten angegriffen haben sollen.

24 Polizeikräfte seien verletzt worden. Zuvor war lediglich von 10 die Rede, diese Zahl wurde jedoch nach oben korrigiert. Vier Menschen seien bislang festgenommen worden. Auf Videos in sozialen Medien ist zu sehen, wie Männer mit Holzlatten und Flaschen auf Polizisten losgehen. Am Samstagabend habe sich die Lage weitestgehend beruhigt. Der Sprecher betont, es gebe immer noch einzelne Scharmützel, kleinere Gruppen griffen die Beamtinnen und Beamten an. „Dass es zu Störungen bei so einer Veranstaltung kommt, war uns bewusst, allerdings war die Massivität der Ausschreitungen nicht vorhersehbar“, sagte der Sprecher.

Rund 200 Menschen hätten sich am Samstag zu einer Veranstaltung des Verbands eritreischer Vereine in Stuttgart und Umgebung versammelt, berichtete ein Polizeisprecher. Die Vereine würden mit der Regierung in Eritrea sympathisieren. Zur Mittagszeit hätten sich dann mehrere Kleingruppen am Bahnhof Bad Cannstatt und am Stuttgarter Hauptbahnhof versammelt. Sie seien am Stuttgarter Römerkastell auf die Teilnehmer der Veranstaltung losgegangen, hätten sie mit Flaschen und Steinen beworfen. Auch mit Holzlatten hätten sie Teilnehmende und Polizeikräfte attackiert.

Einsatzkräfte der Polizei stehen nach Ausschreitungen bei einer Eritrea-Veranstaltung auf der Straße. © Jason Tschepljakow/dpa

Eritrea-Veranstaltung in Stuttgart: Polizei setzt Schlagstöcke und Pfefferspray ein

Die Polizei sei mit Schlagstöcken und Pfefferspray gegen die Angreifer vorgegangen, so der Sprecher. Man habe Kräfte aus umliegenden Polizeipräsidien und der Bundespolizei beordert. Auch würden Kräfte mit dem Hubschrauber eingeflogen.

Im Juli war es im hessischen Gießen zu Ausschreitungen bei einem Eritrea-Festival mit mindestens 26 verletzten Polizeikräften gekommen, als Gegner der Veranstaltung Sicherheitskräfte mit Stein- und Flaschenwürfen attackierten und Rauchbomben zündeten. Die Beamtinnen und Beamten hatten unter anderem Schlagstöcke gegen sie eingesetzt. Die Organisatoren des Events in Gießen standen der umstrittenen Führung des ostafrikanischen Landes nahe. In Stockholm kam es im August bei einem Eritrea-Festival zu gewalttätigen Ausschreitungen mit mehr als 50 Verletzten.

Eritrea mit seinen gut drei Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern liegt im Nordosten Afrikas am Roten Meer und ist international weitgehend abgeschottet. Seit einer in einem jahrzehntelangen Krieg erkämpften Unabhängigkeit von Äthiopien vor 30 Jahren regiert Präsident Isaias Afewerki in einer Ein-Parteien-Diktatur das Land. Andere Parteien sind verboten, die Meinungs- und Pressefreiheit ist stark eingeschränkt. Es gibt weder ein Parlament noch unabhängige Gerichte oder zivilgesellschaftliche Organisationen. Zudem herrscht ein strenges Wehrdienst- und Zwangsarbeitssystem, vor dem viele Menschen ins Ausland fliehen. (slo/dpa)