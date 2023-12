Grausamer Mord in Österreich: Ex-Kripobeamter und Kommunalpolitiker tot aufgefunden

Tatwaffe war offenbar ein Zapin.

Großes Entsetzen in der Innsbrucker Nachbargemeinde Völs. Dort wurde der ehemalige Kripo-Beamte und Vizebürgermeister Walter K. (76) umgebracht. Die Tatumstände sind grausam.

Völs – Tagelang herrschte quälende Ungewissheit, aber auch Hoffnung, bis der Fall eine schreckliche Wendung nahm: Seit dem 29. November fehlte von dem ehemaligen Kriminalpolizisten und Kommunalpolitiker Walter K., der erst voriges Jahr sein Amt abgegeben hatte, jede Spur. Die Polizei in Österreich gab am Dienstag (5. Dezember) dann eine Vermisstenfahndung heraus, nachdem Angehörige den ehemaligen Kripobeamten nicht in seinem Haus angetroffen hatten. Geldbeutel, Haustür- und Autoschlüssel sowie das Handy des Vermissten fehlten demnach.

Tagelang suchten Rettungskräfte nach dem vermissten Kommunalpolitiker

Am Mittwoch (6. Dezember) wurde dann eine Leiche in einem leerstehenden Nebengebäude in der Ortsmitte von Völs entdeckt. „Bei dem Opfer dürfte es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um den 76-jährigen Abgängigen handeln“, teilte die Polizei am Donnerstag (7. Dezember) mit. Weiter: „Am Leichnam wurden äußerliche Gewalteinwirkungen festgestellt.“ Es wurde auch ein Tatverdächtiger im Raum Völs festgenommen. „Es handelt sich dabei um einen 51-jährigen Österreicher“, berichtete die Polizei in Innsbruck weiter. Das Motiv sei noch unklar, Vernehmungen und weitere Ermittlungen stünden noch an.

Doch es bestehe dringender Tatverdacht. Außerdem sollte eine Obduktion die genauen Todesumstände und die Identität des Toten zweifelsfrei klären. Das könnte darauf hindeuten, dass der Leichnam entstellt gewesen ist. Am Nachmittag wurde dann die Identität des Toten bestätigt. Laut Tiroler Tageszeitung war die Waffe ein Zapin – eine Art Axt, die man in Baumstämme schlägt, um sie bewegen zu können. Der 75-Jährige dürfte bereits vor einer Woche aufgrund einer Kopfverletzung gestorben sein.

Verdächtiger verhaftet – Tatmotiv unklar

Der 51-jährige Tatverdächtige konnte aufgrund seines psychischen Zustandes vorerst nicht vernommen werden, hieß es. Über das Motiv und den genauen Tathergang ist daher noch nichts bekannt. Wie die Leiterin des Landeskriminalamtes, Katja Tersch, der österreichischen Nachrichtenagentur apa sagte, kannten sich die beiden Männer „seit längerer Zeit“, seien aber nicht miteinander verwandt. Die Polizei war dem 51-jährigen am Mittwoch nach einem Hinweis auf die Spur gekommen. Er hatte sich einem Bekannten anvertraut, der dann die Polizei verständigte. Diese fuhr zu seiner Wohnadresse. Er führte die Ermittler nach seiner Festnahme zu dem leerstehenden Nebengebäude auf seinem Grundstück, erklärte Ermittler Philipp Rapold. Dort sei schließlich die Leiche entdeckt worden.

In der Gemeinde ist man entsetzt. „Lieber Kollege, Freund und kommunalpolitischer Weggefährte – ich bin unsagbar traurig über das Schicksal, dass dir hier zuteilwurde und kann es nicht richtig in Worte fassen“, schreibt der jetzige Vizebürgermeister Peter Ties. „Aus dem Leben bist du uns genommen, aber nicht aus unserem Herzen!“