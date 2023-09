Vier Regeln sind entscheidend: Kardiologe erklärt, wie Sie Ihr Herzinfarktrisiko enorm senken

Von: Michelle Mantey

Teilen

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die häufigste Todesursache in Deutschland. Doch mit bestimmten Regeln kann das Risiko um 50 Prozent gesenkt werden.

Frankfurt – Nach Auswertung des Statistischen Bundesamtes starben im Jahr 2021 über 340.000 Menschen in Folge einer Herz-Kreislauf-Erkrankung. Es handelt sich dabei um die häufigste Todesursache in Deutschland. Doch laut der Deutschen Herzstiftung kann das Herzinfarktrisiko um bis zu 50 Prozent gesenkt, wenn vier entscheidende Verhaltensweisen beachtet werden.

„Die Ratschläge sind einfach und können Leben retten“, erklärt Helmut Gohlke, Kardiologe und Vorstandsmitglied der Deutschen Herzstiftung nach einer Mitteilung des DRK-Oberhausen-Rheinhausen. Auch wenn das Datum der Veröffentlichung der Pressemitteilung unbekannt ist, so sind die vier Regeln zur Herzinfarkt-Prävention immer noch entscheidend. Dabei sind die häufigsten Ursachen für einen Herzinfarkt zu hohe Cholesterinwerte, Bewegungsmangel, Übergewicht, Rauchen und zu hohe Blutzuckerwerte.

Kardiologe erklärt vier Regeln, die dabei helfen, das Herzinfarktrisiko senken (Symbolbild) © imageBROKER/IMAGO

Regelmäßige Bewegung kann das Herzinfarktrisiko um 40 Prozent senken

„Wer wöchentlich eine Stunde oder mehr joggt, kann sein Risiko für Herzerkrankungen um 40 Prozent senken“, sagt Gohlke. Regelmäßige Bewegung ist ein entscheidender Faktor, um einem Herzinfarkt vorzubeugen, das zeigen auch Ergebnisse des Deutschen Zentrums für Herz-Kreislauf-Forschung (DZHK). Dabei sind kurze Einheiten schon besser als gar keine Bewegung: „Wer täglich sieben bis acht Minuten zügig spazieren geht, reduziert sein Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen und Diabetes bereits um 20 Prozent“, sagt Professor Martin Halle, Sportkardiologe an der Technischen Universität München und Wissenschaftler im DZHK.

Ein Nebeneffekt der regelmäßigen Bewegung ist Reduktion von Übergewicht. „Bei Männern wirkt Übergewicht ab einem Bauchumfang von 94 Zentimetern, bei Frauen ab 80 Zentimetern risikoerhöhend”, warnt der Kardiologe Gohlke. Daher spielt neben der Bewegung auch die gesunde und ausgewogene Ernährung eine wichtige Rolle für die Herzgesundheit.

Eine gesunde und ausgewogene Ernährung kann zur Herzgesundheit beitragen

Gohlke empfiehlt einen hohen Anteil Obst und Gemüse. Zudem sollten tierische Fette reduziert werden, so könnte das Fleisch auch öfter mal durch einen Fisch ersetzt werden. Dieser enthält zwar auch Fette, diese sind jedoch nicht grundsätzlich schlecht. Es kommt vielmehr auf die Art der Fette an. Die sogenannten gesättigten Fettsäuren sind vor allem im Fleisch enthalten und können laut dem Bundeszentrum für Ernährung den Cholesteringehalt im Blut erhöhen. Dies kann wiederum zu Ablagerungen in den Blutgefäßen führen, somit steigt das Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko.

Statt tierischer Fette sollten besser pflanzliche Fette wie Oliven- oder Walnussöl verwendet werden. Fische enthalten Omega-3-Fettsäuren, die sich positiv auf das Herz und die Blutfettwerte auswirken. Sie helfen in Maßen sogar den Cholesterinspiegel zu senken. Zudem wird eine ballaststoffreiche Ernährung mit viel Vollkornprodukten statt Weizenmehl empfohlen.

Blutdruck senken: Diese 10 Lebensmittel helfen Ihnen dabei Fotostrecke ansehen

Rauchen erhöht das Herzinfarktrisiko erheblich

Ein großer Risikofaktor ist das Rauchen. Dabei kann regelmäßiges Rauchen zu vorzeitigen Altern des Herzens führen, so Gohlke: „Wer täglich 20 Zigaretten raucht, hat mit 40 Jahren das Herzinfarktrisiko eines 50-Jährigen.“ Wer selbst nicht raucht, jedoch öfter Rauch ausgesetzt ist und somit passiv raucht, kann laut Gohlke ebenfalls von einer vorzeitigen Alterung des Herzes betroffen sein.

Die Initiative „rauchfrei“ der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), bietet viele Informationen und Tipps zur Raucherentwöhnung. Zudem bietet die BZgA das „rauchfrei Ausstiegsprogramm“ an, mit dem betroffene Personen innerhalb von 31 Tagen zum Nichtraucher werden sollen.

Durch regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen können Herz-Kreislauf-Erkrankungen erkannt werden

Um jedoch das individuelle Risiko einschätzen zu lassen, empfiehlt Gohlke regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen beim Arzt wahrzunehmen. Der sogenannte Gesundheits-Check-up wird laut dem Bundesministerium für Gesundheit ab dem 35. Lebensjahr alle drei Jahre von der Krankenkasse übernommen. Aber auch im Alter von 18 bis 34 Jahren wird das Check-up einmalig übernommen. Ziel ist es, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sowie Diabetes und Nierenerkrankungen frühzeitig zu erkennen. (mima)