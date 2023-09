Unwetter-Katastrophe für Winzer in Deutschland: Hagel und Starkregen zerstören Ernte

Von: Emanuel Zylla

Teilen

Erst Baden-Württemberg, nun Rheinland-Pfalz: Unwetter mit Hagel verwüsten Weinanbaugebiete in Deutschland. Die Betriebe erwarten hohe Ernteausfälle.

Worms – Unwetter in Deutschland haben am Dienstagabend (12. September) auch Worms in Rheinland-Pfalz heftig zugesetzt. Teils golfballgroße Hagelkörner prasselten auf die Weinbaugemeinde nieder und hinterließen blattlose Reben und zerstörte Trauben. Auf X (ehemals Twitter) machte der Winzer Edgar Schrauth vom Weingut am Knopf in Udenheim (Landkreis Alzey-Worms) mit wenigen Worten und einem Foto eines winterlich anmutenden Weinbergs die Verwüstung deutlich. Er schreibt am Dienstag: „Viele Kollegen haben gerade ihre Ernte verloren.“

Anfang Mai wurden hingegen die Weinfelder der Winzer in Südbaden (Baden-Württemberg) von massivem Hagelschlag heimgesucht. Von Ernte-Ausfällen zwischen 60 und 90 Prozent berichtete dpa damals. In Worms könnte sie Situation sogar noch schlimmer sein. „In den vom Hagel betroffenen Weinbergen haben wir teils bis zu 100 Prozent der Trauben verloren“, teilte ein Sprecher des Deutschen Weininstituts (DWI) am Mittwoch (13. September) der Presseagentur dpa mit.

Bereits vor drei Wochen trafen Unwetter mit Überschwemmungen die Region Mainz und Rheinhessen hart. Hier wurden durch Hagel auch schon Weinreben in Worms beschädigt. Diesmal wurden „mehrere hundert Hektar Weinbau, sowie Ackerflächen wie etwa für Zwiebeln und Zuckerrüben“ getroffen, informiert Andreas Köhr, Pressesprecher vom Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd auf Anfrage von IPPEN.MEDIA. Rheinhessen sei das größte Weinanbaugebiet in Deutschland mit rund 26.500 Hektar Rebfläche.

Retten, was noch zu retten ist: Winzer in Worms wollen abernten, können aber noch nicht

„Die Winzer sind schwer getroffen, weil durch den Hagelschlag die Arbeit eines ganzen Jahres teilweise vollständig zerstört wurde. Manche Betriebe sind das zweite Mal betroffen, wegen des Hagelschlags von Ende August in der gleichen Region“, erklärt Andreas Köhr. Durch die starken Niederschläge seien einige der Weinberge noch nicht befahrbar, obwohl die Winzer gerne eine schnelle Ernte mit ihren schweren Lesemaschinen durchführen würden nach der Unwetter-Katastrophe. Schadensbegrenzung lautet momentan das Gebot der Stunde.

Schweres Unwetter sorgt für Wintereinbruch in Worms: Heftiges Hagelgewitter zieht über die Stadt und Landwirtschaft hinweg. Die golfballgroßen Hagelkörner sollen auf manchen Weinfeldern einen Großteil der Ernte vernichtet haben. © Fabian Geier/Imago

Im Stadtgebiet Worms seien Schäden an „Scheiben und Autos“ durch die großen Hagelkörner am Dienstag aufgetreten, berichtet Köhr, zudem seien viele Keller durch den Starkregen geflutet worden. Bitter waren die Unwetter also nicht nur für die Landwirtschaft. Laut ZDF sei sogar ein Rollstuhlfahrer von einem Blitz getroffen worden und die Feuerwehr im Dauereinsatz gewesen.

Schutz vor Unwettern: Was können Winzer in Deutschland tun, um sich zu schützen?

Eine X-Nutzerin kommentierte unter dem Foto von Winzer Edgar Schrauth: „Warum hat man keine Hagelschutznetze gespannt? Die hätten den Schaden stark reduziert.“ Ganz so einfach sei es aber nicht, sagt Verbandswinzer Andreas Köhn. Winzer müssten abwägen, ob das Risiko die Investition rechtfertigt. „Das ist sehr aufwendig und teuer. Vor diesem Hintergrund lohnt sich das nur in wenigen Fällen.“

Hagelschutznetze sind laut dem Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau des Landes Rheinland-Pfalz unter Umständen förderfähig. Nach einer Anfrage des Deutschen Bundestages führte das Ministerium aus: „Die Konditionen unterscheiden sich, je nachdem, ob der betreffende Erzeuger Mitglied einer Erzeugerorganisation ist oder nicht.“

Ein Van fährt nach einem heftigen Hagelschauer über einen winterlich anmutenden Parkplatz in Worms. © Einsatz-Report24/dpa

Die gleiche X-Nutzerin wies auch auf einen Versicherungsschutz für Hagelschäden hin. Hierzu merkte Köhn an, dass die meisten Betriebe dagegen abgesichert seien und die Versicherungssumme individuell gewählt werden könne. Und weil durch den Klimawandel Wetterextreme zunehmen, würden immer mehr Weinbetriebe eine Mehrgefahrenversicherung abschließen.

Nach den schweren Unwettern in Rheinhessen: Kein Weinverzicht durch Ertragsausfälle

Zwar sei die Situation in Rheinhessen wegen der Unwetterschäden für die Winzer bitter, allerdings würden die Schäden wegen der Gesamtgröße des Weinanbaugebiets für Endkunden weniger stark ins Gewicht fallen, erläutert Andreas Köhn. „Weinliebhaber werden im kommenden Jahr nicht auf Wein aus Rheinhessen verzichten müssen. Die Voraussetzungen hierfür sind da.“

Das Deutsche Weinmagazin berichtete im April, dass die Winzer in Deutschland 2022 einen „überdurchschnittlich guten Jahrgang eingefahren und mehr Prädikatswein erzeugt“ hätten. Mit Bezug auf das Statistische Bundesamt seien 2022 insgesamt 8,94 Millionen Hektoliter Wein und Most erzeugt worden. Das seien 6 Prozent mehr als noch 2021 gewesen. Nun wird sich zeigen, ob nach den Unwettern in diesem Jahr auch wieder ein Wachstum zu verzeichnen ist. (zy)