Die Hitze bleibt: Deutschland droht brisante Unwetterlage – Experte spekuliert über Orkanböen und Hagel

Von: Martina Lippl

Der Sommer ist da! Die 30-Grad-Marke in Deutschland ist bereits geknackt. Jetzt kündigt sich ein Dämpfer an, allerdings nur ein kleiner.

München – Was für ein traumhaftes Wetter! Sonne, Sonne und nochmal Sonne. Nach den trockenen und heißen Sommertagen bleibt es weiter sommerlich warm. Bis auf 30 Grad steigen die Temperaturen erneut am Dienstag (13. Juni). Im Osten dagegen ziehen erste Quellwolken auf. Ein Kaltlufttropfen aus Osteuropa zieht heran. Ein sogenanntes „Höhentief“ bestimmt dann die Wetterlage, teil der Deutschen Wetterdienst (DWD) mit. Wer auf Regen angesichts der Waldbrandgefahr hofft, wird wohl enttäuscht.

Hitze und Dauersonne: Gemähte Ackerböden trocknen aus und die Waldbrandgefahr in Deutschland steigt. © A. Hartl/Imago

Wetter in Deutschland: Regen und Gewitter im Osten – Wetterexperte spricht von „ernüchternden Prognosen“

Die neuesten Prognosen sind „ernüchternd“, so Meteorologe Jan Schenk von weather.com. Abgesehen von lokalen Starkregen durch Gewitter bleibt es weiter sehr trocken. „Richtiger Regen“ würde erst um den 22. Juni prognostiziert. Die alarmierende Trockenheit in einigen Regionen Deutschlands hält weiter an. Nur im Osten Deutschlands könnte das Höhentief ab Donnerstag ein wenig Regen bringen, teilt Wetterexperte Dominik Jung vom Wetterportal wetter.net mit. Doch es bleibt wohl der Tropfen auf dem heißen Stein.

„Immer wieder rechnen die Wettermodelle mit Regen, der wird aber meist von Berechnung zu Berechnung weiter nach hinten geschoben. Er will einfach nicht fallen. Immerhin kann es Donnerstag und Freitag im Osten etwas Niederschlag geben. Das wird aber weiterhin zu wenig sein“, befürchtet Meteorologe Jung. Die Regensummen seien noch unsicher, schwankten zwischen einem und 15 Liter pro Quadratmeter. In großen Teilen des Landes bleibt es beim trockenen Sommerwetter.

Sommer im Osten bekommt Dämpfer: Wo jetzt Gewitter mit Starkregen und Sturmböen drohen

Im Osten des Landes nimmt auch nach den aktuellen DWD-Wetter-Prognosen die Schauer- und Gewitterneigung vor allem in der zweiten Wochenhälfte zu. Punktuell drohen Gewitter mit Starkregen. Die Temperaturen kühlen etwas auf 20 bis 24 Grad ab. Am Niederrhein sind wieder bis zu 28 Grad zu erwarten. Einziger Lichtblick: In der Nacht gehen die Werte auf 14 bis 6 Grad runter.

Dienstag (13. Juni 2023): Gewitter sind am Dienstagabend in Ostsachsen und im sächsischen Bergland zu erwarten.

Gewitter sind am Dienstagabend in Ostsachsen und im sächsischen Bergland zu erwarten. Mittwoch (14. Juni 2023): Mit Gewittern in Teilen Brandenburgs und Sachsens sowie Oberfranken und der Oberpfalz zu rechnen.

Mit Gewittern in Teilen Brandenburgs und Sachsens sowie Oberfranken und der Oberpfalz zu rechnen. Donnerstag: (15. Juni 2023): Gewitterrisiko im Osten und Südosten, bevorzugt in den östlichen und ostbayerischen Mittelgebirgen, vereinzelte Gewitter mit Starkregen, stürmischen Böen und kleinkörnigem Hagel nicht ausgeschlossen.

Gewitterrisiko im Osten und Südosten, bevorzugt in den östlichen und ostbayerischen Mittelgebirgen, vereinzelte Gewitter mit Starkregen, stürmischen Böen und kleinkörnigem Hagel nicht ausgeschlossen. Freitag und Samstag: (16. und 17. Juni 2023): Nordosten und Osten sowie in Alpennähe teils starke Gewitter, Unwetter nicht ganz auszuschließen.

Markante Wetterlage ab Sonntag: Schwülwarme Mittelmeerluft aus Südeuropa strömt nach Deutschland

Mit der Hitze geht es auch nach dem Wochenende weiter. Eine brisante Unwetterlage droht Anfang nächster Woche (ab 19. Juni). Heiße, schwülwarme Mittelmeerluft strömt nach den aktuellen Modellprognosen nach Deutschland, warnt Wetterexperte Jung. Mit der Hitze und den feuchtwarmen Luftmassen steigt die Gefahr von Unwettern. Ob sich eine erste schwere Gewitterlage mit Starkregen, Orkanböen und Hagel abzeichnet, bleibt abzuwarten. Italien droht bereits ab Mittwoch ein Mittelmeer-Wirbelsturm. (ml)