Bräutigam erschießt Braut und Gäste auf eigener Hochzeitsfeier

Von: Julia Stanton

Drucken Teilen

In Thailand tötete ein Bräutigam seine Braut. Die Polizei sucht noch nach einem Motiv. (Symbolbild) © Jens Hartmann

In Thailand endet eine Hochzeitsfeier in einem blutigen Massaker. Der Bräutigam erschießt erst seine Braut, dann feuert er auf andere Gäste.

Bangkok – Es sollte der glücklichste Tag im Leben des Paares werden. Jetzt sind beide tot. Nur wenige Stunden nachdem Chaturong Suksuk (29) und Kanchana Pachunthuek (44) sich das Ja-Wort gaben, erschoss der thailändische Para-Sportler und ehemalige Soldat seine Braut und drei weitere Personen. Dann tötete er sich selbst.

Das Paar hatte am Samstag (25. November) in der nordöstlichen Provinz Nakhon Ratchasima traditionell geheiratet. Thailändische Medien berichteten unter Berufung auf Aussagen von Hochzeitsgästen, dass das Paar während der Party einen Streit hatte. Suksuk soll sehr wütend ausgesehen haben.

Schießerei in Thailand: Bräutigam galt als extrem eifersüchtig

Inmitten der Feierlichkeiten, verließ der Bräutigam dann die Hochzeit, ging zu seinem Auto und kehrte mit einer Pistole zurück. Als er zurückkam, feuerte er Schüsse ab. Erst tötete er seine Braut, dann ihre 62-jährige Mutter und ihre 38-jährige Schwester. Bei der Schießerei, die sich gegen 23.25 Uhr Ortszeit ereignete, wurde ein auch weiterer Gast getötet und eine Person verletzt. Nach Angaben der Polizei wurden am Tatort elf Kugeln sichergestellt. Die Tatwaffe soll der Bräutigam letztes Jahr legal erworben haben.

Suksuk galt als extrem eifersüchtig und soll Verlustängste gehabt haben. Er soll unsicher wegen des Altersunterschieds des Paars und seiner Behinderung gewesen sein. Der ehemalige Marinesoldat hatte bei einem Unfall ein Bein verloren. Ein Polizeisprecher wies im Gespräch mit der BBC allerdings darauf hin, dass dies nur Spekulation sei. Das genaue Motiv bleibt weiterhin unklar.

Der Bräutigam war Mitglied der thailändischen Paralympics-Mannschaft, die im vergangenen Jahr an den 11. Asean Para Games in Indonesien teilnahm und eine Silbermedaille im Schwimmen gewann. Nächsten Monat sollte er eigentlich an den World Abilitysport Games in Thailand teilnehmen.

Video zeigt: Mehrere Tote bei Schusswaffenangriff in Bangkok

Waffengewalt ist in Thailand weit verbreitet. Erst im Oktober starben mehrere Menschen bei einer Schießerei in einem Einkaufszentrum in Bangkok. Schusswaffen sind dort relativ leicht erhältlich und deren Besitz ist nicht ausreichend reguliert.

Einem Bericht des Magazins Time zufolge hat Thailand eine der höchsten Waffenbesitzraten in Südostasien. Der Vorfall ereignete sich nur wenige Tage, nachdem der thailändische Innenminister Anutin Charnvirakul eine Anordnung unterzeichnet hatte, die Ausstellung von Waffenscheinen für ein Jahr auszusetzen. Politisch steckt das Urlaubsparadies schon länger in der Krise. (jus)