Influencerin fragt beim ersten Date immer nach Gehalt und das Netz tobt – „Gibt es echte Liebe nicht mehr?"

Von: Martina Lippl

TikTok-Influencerin Sofia Franklyn

Geld und Liebe sind für Influencerin Sofia Franklyn kein Tabu. Beim ersten Date fragt sie Männer nach ihren Finanzen – und findet, sie sei im Recht.

München – Bei der Suche nach dem Traumpartner verfolgen Singles verschiedenste Strategien. Podcasterin und Influencerin Sofia Franklyn redet beim ersten Treffen nicht lange um den heißen Brei herum. Die 31-Jährige mit mehr als 300.000 Followern auf TikTok erklärt in einem ihrer Podcasts unverblümt, dass sie „nur mit einem wohlhabenden Mann ausgehen will“. Schon beim ersten Date würde sie über das Vermögen eines potenziellen Kandidaten Bescheid wissen wollen.

„Ich mache keine Witze“ – Influencerin will beim ersten Date den Kontostand sehen

„Ich mache keine Witze. Ich habe die letzten drei Typen, mit denen ich ausgegangen bin, beim ersten Date nach ihrem Kontostand gefragt“, erklärt Franklyn im eigenen Podcast „Sofia with F“ ihrem männlichen Podcast-Gast Leo Skepi (25). Auf ihrem TikTok-Kanal postete die Influencerin einen kurzen Videoausschnitt davon.

Im Clip antwortet der Gast, dass er die Handlungen von Menschen nicht verurteilen würde, sondern sich für die Absicht dahinter interessiere. Und fragt: „Also, warum fragst du danach?“

Franklyns Anwort: „Ich habe einen Job. Ich bin sehr erfolgreich. Also denke ich, dass ich jedes Recht habe zu fragen: ‚Hi, sind wir auf der gleichen Ebene, oder verschwende ich meine Zeit?‘“

Influencerin und Podcasterin Sofia Franklyn

„Will nur einen reichen Mann“ – Influencerin Sofia Franklyn spricht offenbar Reizthema an

Auf der Plattform TikTok postete Sofia Franklyn diese Episode mit dem Titel: „Ich glaube, ich bin einfach nur effizient?“ Ihr Clip wurde schon über 44.000 Mal mit einem Herz geliked. Tausende Kommentare sind darunter zu finden. Viele TikTok-Nutzer kritisieren ihren persönlichen Dating-Tipp und äußern Zweifel:

„Selbst wenn ich 100 Millionen hätte, wäre ich innerhalb von 5 Sekunden weg, wenn mich jemand danach fragen würde.“

„Gibt es Liebe und echte Verbundenheit einfach nicht mehr?“

„Wenn du so erfolgreich bist, warum interessiert dich dann das Geld einer anderen Person?“

„Du hast tonnenweise Geld, warum ist es so wichtig, was er verdient?“

Einige nehmen das Dating-Statement eher mit Humor, reagieren mit Lach-Emojis. „31, keine Kinder und allein“, schreibt einer knapp. Und bekommt für seinen Kommentar über 700 Likes.

Influencerin von ihrer Dating-Methode überzeugt

„Mädchen brauchen Standards“ – Date-Methode der Influencerin findet auch Applaus

Es gibt jedoch auch Stimmen, die Franklyns Methode ihren idealen Mann zu finden unterstützen. „Mädchen brauchen Standards“, kommentiert eine Nutzerin. Eine andere schreibt: „Sie liegt richtig. Jemanden zu daten, der einer anderen Wirtschaftsklasse angehört als man selbst, funktioniert selten.“

Das Thema Geld spielt in den meisten Beziehungen eine Rolle. Finanzen sind zwar nicht sonderlich romantisch, aber etwas sehr Emotionales, mit viel Zündstoff. Nach Eifersucht ist Stress mit dem Geld einer der häufigsten Beziehungskiller, wie eine kurze Recherche im Internet bestätigt. Frauen erzählen in Beiträgen, wie Geld ihre Beziehung kaputtmachte. Psychologen und Finanzexperten beschäftigen sich mit dem Reizthema.

Influencerin Sofia Franklyn hat offenbar mit ihrer Aussage einen Nerv getroffen. Allerdings ist die 31-Jährige dafür bekannt, Tabu-Themen in ihren Podcasts zu erörtern, heißt es bei der New York Post. Schon vor Jahren habe die Influencerin einen schrägen Dating-Tipp mit ihren Followern geteilt. Während eines Dates riet sie, sich selbst heimlich beim Barkeeper einen Drink zu spendieren. So wüsste der Mann, dass sie gefragt sei.

