Erstes Schweine-Steak der Welt komplett aus dem Labor: Geschmack „übertrifft Erwartungen“

Von: Kathrin Reikowski

Steak könnte künftig aus dem Labor kommen (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Schweine-Steak aus dem Labor: Eine britische Firma will dazu beitragen, dass Essen klimafreundlicher wird. Ihr erstes Produkt feiern sie als Durchbruch.

Newcastle (Großbritannien) - Dr. Che Connon und Dr. Ricardo Gouveia durften als erstes probieren: Wie schmeckt das Steak, wenn es roh ist, wie schmeckt es angebraten? Und gibt es einen Unterschied zu einem, naja, herkömmlichen Steak? Die britische Firma 3D Bio-Tissues (3DBT) gibt an, das erste komplett im Labor gezüchtete Schweinesteak hergestellt zu haben, so das Portal businessgreen.com.

Das Labor-Steak besteht laut Firmeninhabern aus Zellen, die einem Schwein entnommen wurden und dann im Labor vermehrt. Es soll „umweltfreundlich und gesund“ sein. Auf Bio-Gewebe hat sich 3DBT spezialisiert, die Firma ist eine Auskopplung aus der Newcastle University.

Britische Firma erschafft Steak im Labor

Das Urteil der beiden 3DBT-Chefs: Das Steak habe sich schon im Rohzustand nicht von einem herkömmlichen Schweinesteak unterschieden. Es hatte etwa keinen Geruch - erst durch Anbraten habe sich das Steak-Aroma entfaltet. Auch in der Pfanne sei kein Unterschied festzustellen gewesen, genau wie beim Aufschneiden.

„Es war wie ein normales Steak zu schneiden“, zitiert Bussinesgreen die beiden, „und hatte etwa Stellen, an denen es sich schlechter aufschneiden ließ.“ Auch der Geschmack „überstieg die Erwartungen“. Als Durchbruch bezeichnen die beiden die Tatsache, dass sie im Labor ein Serum und einen tierfreien „Booster“ verwendet hätten, der das Produkt künftig auch rentabel machen könnte.

Firma will mit Laborfleisch zur CO2-Reduktion beitragen

Neben laborgezüchtetem Fleisch will die Firma laut Businessgreen.com auch andere Produkte entwickeln: So soll in einem der nächsten Projekte künstliches Leder entwickelt werden. Experten gehen demnach davon aus, dass Laborprodukte dazu beitragen können, dass dadurch für Ernährung weniger CO2 freigesetzt wird als durch Tierhaltung.

Das allernächste Projekt aber: Das Laborfleisch soll in einem öffentlichen Koch-Event zubereitet werden - und dann gegessen, nicht nur von den beiden Firmenchefs. (kat)