Zwei Italien-Touristen ertrinken an Toskana-Strand – Familie muss alles mit ansehen

Von: Felina Wellner

Urlaubs-Horror in Italien: Zwei Touristen springen vor den Augen ihrer Familie in die Fluten und kehrten nicht wieder zurück. Ein Experte ordnet den Fall ein.

Rosignano – Am Nachmittag des 23. September sind zwei Männer trotz Wind und Wetter ins Meer gesprungen. Zum Entsetzen ihrer Angehörigen stellte sich die Kraft der Wellen am Strand von Rosignano in der Toskana als unerwartet groß heraus. Und war tödlich.

Zwei Touristen ertrinken im Familien-Urlaub in Italien

Nichts ahnend ins Meer spaziert und plötzlich entsteht eine Notfallsituation. Nicht selten endet sie tödlich. Erst kürzlich ist ein Vater mit seinen Söhnen in der Adria ertrunken. Nun gab es erneut in Italien einen dramatischen Fall. Laut der Nachrichtenagentur ANSA hat es zwei ungarische Touristen im Alter von 46 und 48 Jahren erwischt. Die Meeres-Strömung hatte die beiden immer weiter abtreiben lassen, nachdem sie ins Wasser gesprungen waren.

Die Familienangehörigen hörten die Hilferufe der beiden Männer vom Strand aus und setzten einen Notruf ab, berichtete die Zeitung La Nazione. Die Lage war ernst – ein Krankenwagen mit Arzt an Bord sowie Mitarbeiter der Hafenbehörde, der Feuerwehr und der Carabinieri rückten für die Such- und Rettungsaktion an.

Nach erfolglosem Rettungsversuch: Italien-Reise endet in Tragödie

Jede Hilfe kam aber zu spät – der Arzt konnte lediglich den Tod der beiden Männer feststellen. Lokalen Medien zufolge hat es am Unglücksort einige Augenzeugen gegeben. Als „traumatisch“ sollen sie das Gesehene beschrieben haben. Das Meer sei rau gewesen und habe die beiden Männer zunehmend verschluckt. Den Anwesenden wurde auf furchtbare Weise die Unberechenbarkeit des Meeres verdeutlicht.

Notfall im Wasser? Experte erklärt: So können Sie helfen

Der schnelle Griff zum Telefon, wie es die Angehörigen der beiden Männer taten, ist in solchen Gefahrensituationen der richtige Weg, sagte DLRG-Pressesprecher Martin Holzhause gegenüber IPPEN.MEDIA. Außerdem sei es wichtig, nach Rettungsschwimmern in der Nähe Ausschau zu halten. Je nach Entfernung und Begebenheit empfiehlt es sich zudem, einen aufblasbaren Gegenstand in Richtung des Hilfesuchenden zu werfen.

Die eigene Sicherheit geht in Notfällen vor.

Menschen in Not neigen dazu, sich mit ganzer Kraft an allem festzukrallen, was in ihre Nähe kommt, führt Holzhause fort. Eine Rettung auf eigene Faust kann daher tragisch enden und sollte nur nach durchdachter Risikoabwägung erfolgen – zum Beispiel, wenn vom Ufer aus geholfen werden kann.