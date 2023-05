ESC 2023: Wer gewinnt das Finale? Prognosen, Hoffnungen und Favoriten

Von: Johannes Nuß

Die gemeinsame Ausrichtung des ESC durch das Vereinigte Königreich und die Ukraine verspricht eine historische Veranstaltung. Wer gewinnt den Eurovision Song Contest 2023?

Liverpool – Die Vorfreude auf den Eurovision Song Contest (ESC) 2023, der in der weltoffenen Stadt Liverpool stattfindet, ist kaum zu übertreffen. Das musikalische Großereignis, das erstmalig von zwei Ländern – dem Vereinigten Königreich und der Ukraine – gemeinsam ausgetragen wird, steht unmittelbar bevor. Inmitten von jubelnder Aufregung, hoffnungsvoller Erwartung und emotionaler Spannung stellt sich die Frage: Welche Länder könnten am 13. Mai die begehrte Trophäe in die Höhe stemmen?

ESC 2023 in Liverpool: Prognosen, Hoffnungen und die Favoriten fürs Finale

Schweden und Finnland zeichnen sich in diesem Jahr als besonders aussichtsreiche Anwärter aus. Loreen, die schwedische Siegerin von 2012, könnte nach aktuellen Wettquoten erneut den ersten Platz ergattern. Die Künstlerin hat es einmal mehr verstanden, eine bewegende Komposition zu schaffen, die Fans weltweit im Sturm erobert hat. Ihre einzigartige Bühnenpräsenz, gepaart mit ihrer kraftvollen Stimme, könnte der Schlüssel zu ihrem zweiten Sieg sein. Loreens Talent, die Zuschauer mit ihrer Performance emotional zu berühren, hat sie schon einmal zum Erfolg geführt und könnte erneut den Unterschied ausmachen.

Finnland, in den letzten Jahren oft eine starke Kraft im ESC, sollte ebenfalls nicht unterschätzt werden. Mit einem beeindruckenden Songwriting und einer mitreißenden Bühnenperformance könnten sie sich einen festen Platz in den Herzen und Köpfen der Zuschauer sichern. Finnland hat das Potenzial, mit einem unvergesslichen Auftritt den Wettbewerb für sich zu entscheiden und die Trophäe beim ESC 2023 nach Hause zu bringen.

ESC-Finale 2023 in Liverpool: Schweden und Finnland gelten als Favoriten – doch Deutschland könnte überraschen

Ein weiterer ernstzunehmender Konkurrent in diesem Jahr ist Deutschland. Die Hamburger Dark-Rocker von Lord Of The Lost erfreuen sich großer Beliebtheit in England. Ihr einzigartiger Stil, ihre markante Bühnenpräsenz und ihre Fähigkeit, eine tiefe Verbindung mit dem Publikum herzustellen, könnten Deutschland aus jahrelanger Mittelmäßigkeit hervorheben. Sänger Chris Harms, der einem Handgranaten-Attentat knapp entgehen konnte, scheint sich intensiv auf das Finale vorzubereiten und schont seine Stimme, was auf eine besonders eindrucksvolle Performance hindeutet.

Auch der diesjährige Startplatz für Deutschland, Lord Of The Lost gehen auf Platz 21 ins Rennen, könnte sich positiv auf die Endplatzierung auswirken. Denn je später ein Interpret ins Rennen startet, umso mehr bleibt der Künstler dem abstimmenden Publikum in Erinnerung.

Trotz der Vorhersagen und Prognosen zeichnet sich dieser ESC bereits durch seine historische Bedeutung aus. Erstmalig wird der Wettbewerb von zwei Ländern ausgetragen – eine Premiere, die zeigt, wie Musik Nationen in schwierigen Zeiten zusammenbringen kann. Obwohl die politische Situation in der Ukraine und der Konflikt ein unausgesprochenes Thema sind, hat die Veranstaltung eine hoffnungsvolle und feierliche Atmosphäre, die den Wunsch nach einer besseren und friedlicheren Zukunft widerspiegelt.

Nichtsdestotrotz sollte man immer die Möglichkeit von Überraschungen oder Außenseitern im Auge behalten. Beim ESC, wo das Publikum und die Jury eine entscheidende Rolle spielen, ist das Unvorhersehbare immer eine Option. Ein bislang unentdecktes Talent, ein ungewöhnlicher Song oder eine besonders berührende Performance könnten das Rennen um den Sieg in unerwartete Richtungen lenken. Gerade die Vielfalt und der Facettenreichtum des ESC machen es so spannend, und es ist nicht ungewöhnlich, dass ein scheinbarer Außenseiter plötzlich ins Rampenlicht rückt und die Herzen der Zuschauer im Sturm erobert. Das Finale vom ESC 2023 können Sie im Live-Ticker verfolgen.

Eurovision Song Contest 2023 in Liverpool: Erstmalig tragen zwei Länder den Gesangswettbewerb aus

Ein weiteres Element, das den diesjährigen ESC einzigartig macht, ist die Verbindung der Gastgeberstadt Liverpool zur Musikgeschichte. Als Heimat der Beatles und vieler weiterer erfolgreicher Künstler bietet Liverpool eine inspirierende Kulisse für die Teilnehmer des Wettbewerbs. Die Stadt hat sich in den letzten Jahren trotz wirtschaftlicher und politischer Herausforderungen immer wieder neu erfunden und ihre Liebe zur Musik beibehalten. Der ESC könnte für Liverpool einen zusätzlichen Imagegewinn bedeuten und die Stadt als kulturelles Zentrum in den Fokus rücken.

Die Spannung vor dem ESC 2023 in Liverpool steigt mit jedem Tag. Mit einer Fülle von talentierten Künstlern, die bereit sind, ihr Herz und ihre Seele auf der Bühne auszuschütten, wird das Rennen um den Sieg bis zur letzten Minute offen und unberechenbar bleiben. Unabhängig von den Vorhersagen und Favoriten ist eines sicher: Die Zuschauer können sich auf eine unvergessliche Show und aufregende Überraschungen freuen.

ESC 2023: Gemeinsame Ausrichtung durch Vereinigtes Königreich und Ukraine ist ein starkes Zeichen

In einer Zeit, in der die Welt von politischen und sozialen Herausforderungen geprägt ist, zeigt der ESC 2023 eindrucksvoll, wie Musik Menschen verbinden und Hoffnung stiften kann. Die gemeinsame Ausrichtung durch das Vereinigte Königreich und die Ukraine ist ein starkes Zeichen dafür, dass Musik über Grenzen hinweg wirkt und eine gemeinsame Sprache bildet, die alle verstehen können.

Mit angehaltenem Atem erwarten wir das große ESC-Finale am 13. Mai in Liverpool, das zweifellos eine spektakuläre Show bieten wird. Möge der beste Song gewinnen, und möge die Kraft der Musik weiterhin Menschen auf der ganzen Welt inspirieren und zusammenführen.

