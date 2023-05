„Allemagne Zero Points“: Böhmermann kündigt „seinen“ Song für den ESC 2023 an

Lord of the Lost wollen Deutschland beim ESC 2023 würdig vertreten. Moderator Jan Böhmermann kündigt derweil seinen eigenen Beitrag an – der besonders „nachhaltig“ sei.

München/Liverpool – Am 13. Mai blickt die Musikwelt gespannt auf Liverpool. In der Heimatstadt der Beatles wird der diesjährige ESC veranstaltet. Deutschland wird bekanntlich durch die Dark-Rocker Lord of the Lost aus Hamburg vertreten, die all die Pleiten der Bundesrepublik in den vergangenen Jahren beim Eurovision Song Contest vergessen machen wollen.

Ob es ihnen gelingt, ist natürlich noch offen. Fest steht hingegen, dass auch TV-Moderator Jan Böhmermann einen „offiziellen deutschen Beitrag“ zum ESC 2023 veröffentlichen wird. Auf Instagram wirbt der Host vom „ZDF Magazin Royale“ für den Song „Allemagne Zero Points“, der am Dienstag, 9. Mai, erscheinen soll. Ein Seitenhieb auf Deutschlands ESC-Pleiten in den vergangenen Jahren ergibt sich allein durch den Titel – null Punkte für Deutschland.

Konkurrenz für Lord of the Lost? Jan Böhmermann kündigt seinen ESC-Song „Allemagne Zero Points“ an

Zunächst ein Blick zurück. Seit Anfang April steht fest, dass Böhmermann und Entertainer Olli Schulz den ESC 2023 gemeinsam für den ORF-Sender FM4 kommentieren werden. Das hatte das eingespielte Duo in ihrem Spotify-Podcast „Fest & Flauschig“ verkündet. Dafür würden die beiden auch nach Liverpool reisen – wie auch Kommentatoren-Legende Peter Urban, der ein letztes Mal durch den bunten ESC-Abend führend wird.

Um womöglich die Werbetrommel für ihren ESC-Kommentatoren-Einstand zu rühren, hat Böhmermann nun via Instagram mit „Allemagne Zero Points“ seinen Song für den Eurovision Song Contest angekündigt. Dass dieser außer Konkurrenz läuft und nicht kurzfristig beim wohl aus einem Zweikampf bestehendem ESC-Finale performt wird, versteht sich von selbst.

„Musik ist die Verbindung von Kopf und Geist, von Herz und Hirn. Musik bringt uns zum Träumen, Lachen, Weinen, Nachdenken und, na klar, zum Tanzen“, heißt es eingangs im entsprechenden Instagram-Beitrag von Jan Böhmermann. Der Moderator hätte „gemeinsam mit einem internationalen Songwriter-Team aus fünf europäischen Ländern“ – Deutschland, Frankreich, Portugal, Großbritannien und Bosnien-Herzegowina – „den ersten nachhaltigen Beitrag“ zum ESC geschaffen. Eine europäische Zusammenarbeit, die sich über sieben Monate erstreckt hätte.

„Mit Liebe in der Region handgemacht“: Böhmermann veröffentlicht ESC-Song vor Finale am 13. Mai

Im Folgenden führt Böhmermann auf, dass sich Deutschland „im Sinne eines ressourcenschonenderen, klimabewussteren und ökologischeren Umgangs mit deutschen Eurovisionsbeiträgen“ nicht jährlich einen neuen Song für den ESC ausdenken müsse. Seinen ESC-Song „Allemagne Zero Points“ würde Böhmermann dementsprechend nicht als „Wegwerf-Song“ oder „Einweg-Lied“ verstehen – sondern vielmehr als ein Musikstück, das „mit Liebe in der Region handgemacht“ wurde.

Das neueste musikalische Werk von Jan Böhmermann könne gar „bei nahezu jedem Anlass“, bei dem es im weitesten Sinne um Deutschland gehe, gespielt werden. Das lässt sich dann ab 9. Mai überprüfen – und damit am Tag des 1. ESC-Halbfinales. So wie in den Jahren zuvor, muss Deutschland in diesem gar nicht erst antreten, sondern ist direkt für das ESC-Finale qualifiziert.

Danksagungen für Olli Schulz und Morrissey: Was Jan Böhmermann mit seinem Grab-Foto meint

Der Moderator bedankt sich abschließend bei Buddy Olli Schulz und dem umstrittenen, britischen Musiker Morrissey – dessen Grab Böhmermann laut dem zweiten Foto seines Instagram-Postings besucht hätte. Das ist jedoch nicht ernst zu nehmen, sondern vielmehr im übertragenen Sinne gemeint.

ESC-Edel-Fan Böhmermann spielt auf den vermeintlichen Karrieretod Morrisseys an, nachdem dieser in einem Spiegel-Interview mit ihm ganz eigenen Aussagen aufhorchen hatte lassen und spezielle Ansichten zum Brexit-Referendum sowie zu Harvey Weinstein und Kevin Spacey vertreten hatte. Im Gespräch weiß Böhmermann also auf jeden Fall zu bleiben – nicht zuletzt durch „seinen“ ESC-Beitrag „Allemagne Zero Points“. (han)