Deutschlands „wichtigster“ Star kriegt Upgrade im Flieger und wird beim Ratzen fotografiert – „So gutaussehend“

Von: Armin T. Linder

Nanu, wer pennt denn da? Hamburgs wichtigster Star durfte sich über ein Gratis-Upgrade im Flugzeug freuen - und schlief prompt Stunden.

Hamburg - Die haben vielleicht Nerven! Und vor allem: Kondition! Die Glamrock-Band Lord Of The Lost aus Hamburg wird Deutschland am 13. Mai beim Eurovision Song Contest mit dem Song „Blood & Glitter“ vertreten. Und was machen die Herren wohl Ende April, wenige Wochen vorher? Etwa proben? Und Kraft tanken? Nein, sie jetteten mal eben über den großen Teich, um Konzerte in Mexiko, Argentinien und Chile zu geben.

ESC 2023: Sänger Chris Harms mit seiner Band Lord Of The Lost in Übersee unterwegs

Bald folgt dann der große Auftritt auf der Weltbühne. Vor 161 Millionen Menschen - so viele hatten den ESC im Vorjahr verfolgt. Insofern darf sich Chris Harms durchaus als Deutschlands wichtigster Star sehen. Denn wer sonst vertritt Deutschland, vertritt die Hansestadt noch 2023 auf einer derart großen Bühne?

Der 43-Jährige dokumentiert seinen Alltag eifrig bei Instagram. Dort gibt es auch häufiger den privaten Chris Harms zu sehen. Ohne glänzende Outfits, ohne Schminke. Jetzt postete er ein skurriles Foto. Beim Schlafen im Flieger! Auf einem Premium-Platz! Weltstars in spe fliegen nämlich normalerweise nicht in der teuersten Klasse. Er hatte schlicht Dusel. „Das unerwartete Upgrade auf Liegen anstelle von Sitzen auf dem Flug von CDMX (Mexiko-Stadt, Anm. d. Red) nach Bogota war eine willkommene Überraschung“, schreibt er. „4 weitere Stunden entspannender Schlaf für mich!“ Er warte auf den Flug nach Buenos Aires, schrieb er zum Zeitpunkt des Postings.

ESC 2023: Lord Of The Lost-Sänger Chris Harms tankt Kraft auf dem Flug von Mexiko-Stadt nach Bogota

Auf dem Foto ist ESC-Star Chris Harms im Hoodie und mit Lord-Of-The-Lost-Cap zu sehen. Und er wirkt SEHR entspannt. Ob er wirklich geschlafen hat und ihn ein Bandkollege heimlich fotografiert hat? Oder das Bild gestellt war? Das bleibt unklar. Bei den Fans kommt das Posting jedenfalls gut an, mehr als 2.500 Likes kassiert es in den ersten zwei Tagen.

„Schönheitsschlaf und Thromboseprophylaxe“, kommentiert eine Anhängerin. „Chris ist so gutaussehend, wenn er schläft“, schwärmt eine andere. „Na dann, süße Träume“, heißt es ebenfalls. Am 29. April endet die Mini-Tour in Sao Paulo. Danach beginnen die beiden wirklich heißen Wochen für die ESC-Stars. Und trotz der strapaziösen Reise sind sie trotzdem zu ein bisschen Erholung gekommen. Gute Voraussetzungen also für den Eurovision Song Contest. Zu einem Eklat kam es beim ESC-Vorentscheid: Ein Schlager-Star wurde wider Willen vor die Kamera gezerrt. (lin)