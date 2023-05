ESC-Kommentator Peter Urban spricht über Nachfolger: „Meinetwegen kann Jan Böhmermann das gerne machen“

Von: Karolin Schäfer

Peter Urban hört nach 25 Jahren auf als ESC-Kommentator. Zwar ist ein Nachfolger noch nicht offiziell bekannt, gegen Jan Böhmermann hätte der 74-Jährige aber nichts.

München – Der Eurovision Song Contest (ESC) 2023 ist vorbei. Schweden hat den diesjährigen Wettbewerb gewonnen, Deutschland geht wie im vergangenen Jahr leer aus und landet auf dem letzten Platz.

Damit geht auch die Ära des ESC-Kommentators Peter Urban zu Ende. Der 74-Jährige will nach 25 Jahren aufhören. Ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin ist noch nicht bekannt. Dies soll laut Urban „zu gegebener Zeit“ bekannt gegeben werden. Der ehemalige Kommentator verrät jetzt: Einwände, wenn sein Nachfolger Jan Böhmermann heißen würde, habe er nicht.

ESC 2023: Wird Jan Böhmermann Nachfolger von Peter Urban?

„Meinetwegen kann er das gerne machen“, sagte Urban im Podcast „Die Wochentester“ im Gespräch mit Hans-Ulrich Jörges und Christian Rach. Noch vor dem ESC schien Urban allerdings anderer Meinung. „Er würde alles nur niedermachen“, rechnete er in einem Interview mit dem ZDF-Moderator ab.

Gegen Jan Böhmermann als Nachfolger für ESC-Kommentator Peter Urban hätte der 74-Jährige nichts. © IMAGO / Horst Galuschka & Sven Simon

Offenbar hat Böhmermann den 74-Jährigen nun doch überzeugt. Der Satiriker hatte in diesem Jahr den Contest im ORF und im Radio kommentiert. Urban habe ihn sogar kurz vor dem Finale in Liverpool getroffen. „Er war ganz lieb und ganz nett“, hieß es im Podcast. Böhmermann habe sich praktisch dafür entschuldigt, dass er den ESC fürs österreichische Radio FM4 kommentiere.

ESC 2023: Kommentator Peter Urban verabschiedet sich nach 25 Jahren

Urban schwärmte jedenfalls von seiner letzten Show beim ESC. Sein Abschied an diesem Abend sei „wunderbar“ gewesen – obwohl Deutschland mit Lord of the Lost auf dem letzten Platz landete. „Wie das deutsche Ergebnis am Ende ist, ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal. Es freut mich natürlich, wenn man gut abschneidet. Dann ist das Kommentieren einfacher. Aber mit der Gesamtwirkung einer Show hat das nichts zu tun. Der ESC ist ein so grandioses Gesamtereignis, dass die Einzelplatzierung eines Landes nicht so unbedingt lebenswichtig ist“, so Urban.

Der ESC-Kommentator äußerte sich auch zu der Kritik von Guildo Horn und der Forderung, man solle das Geld für den ESC besser sparen und in Kitas stecken. „Das mit den Kitas kann er nicht ernst gemeint haben. Da gibt es andere Budgets, die ich für Kitas gerne kürzen würde. Der finanzielle Aufwand für einen ESC ist im Showbereich eher noch gering im Vergleich zu anderen Produktionen“, entgegnete Urban. (kas/dpa)