Vom ESC in den Ukraine-Krieg: Sieger-Sänger „bereit zu kämpfen“ - Foto hält wohl Abschiedskuss fest

Von: Richard Strobl

Oleh Psiuk von der Band Kalush Orchestra aus der Ukraine jubelt über den Gewinn des Eurovision Song Contest (ESC). © Jens Büttner/dpa

Am Samstagabend konnte Sänger Oleh Psiuk mit seiner Band Kalush Orchestra den ESC gewinnen. Nun geht es für ihn zurück in den Ukraine-Krieg.

Turin - Am Samstag konnte Oleh Psiuk mit seiner Band Kalush Orchestra in Turin jubeln. Die Musiker holten nach 2004 und 2016 den dritten Sieg beim ESC für die Ukraine. Doch nach dem Sieger-Abend folgte direkt die Rückkehr in die bittere Kriegsrealität.

Besonders im Fokus steht dabei aktuell Sänger Oleh Psiuk. Der 28-Jährige hatte nach dem Sieger-Auftritt beim ESC bereits für Furore gesorgt, als er in den tosenden Applaus der Zuschauer das Wort ergriff und ins Mikrofon sagte: „Help Ukraine, help Mariupol - right now!“ Eigentlich ein Regelbruch beim ESC, der keine politischen Botschaften erlaubt. Doch in Zeiten des Ukraine-Kriegs verzieh man dem Sänger diesen Schritt offenbar schnell.

Vom ESC in den Ukraine-Krieg - Fotograf hält letzten Kuss fest

Nach dem Sieg fing ein Fotograf dann einen intimen und offenbar sehr emotionalen Moment ein: Den Abschiedskuss von Sänger Oleh an seine Freundin Oleksandra. Denn: Der Sänger muss zurück in sein Heimatland, wo der Krieg bereits auf ihn wartet.

Oleh Psiuk (l), Frontmann der Band Kalush Orchestra aus der Ukraine, küsst seine Freundin Oleksandra, bevor er das Universo Hotel verlässt, nachdem er den Eurovision Song Contest (ESC) gewonnen hat. © Luca Bruno/dpa

Schon die Reise nach Turin war für die Männer von Kalush Orchestra nur mit Sondergenehmigung möglich gewesen. Männern zwischen 18 und 60 Jahren ist die Ausreise aus der Ukraine eigentlich aktuell verboten. Sie sollen für den Kriegsdienst bereitstehen.

ESC-Sieger Oleh: „Bin bereit zu kämpfen“

Nach dem Sieg wartet nun offenbar die Armee und der Ukraine-Krieg auf Oleh. Nach RTL-Angaben wurde der Sänger nur zwei Tage nachdem seine Band ausgewählt worden war, beim ESC anzutreten, einberufen.

Dem widerspricht allerdings neben der Bild auch ein Bericht des Sterns. Hier heißt es, dass Oleh „noch nicht“ einberufen worden sei. Dennoch beschrieb er im Stern-interview, wie sehr das Leben in der Ukraine vom Krieg geprägt sei: „Ein anderes Bandmitglied kämpft noch immer an der Front. Und meine Freundin hat Molotow-Cocktails hergestellt, sehr viele“, so der Sänger.

Schon in dem Interview betonte er: „Ich bin bereit zu kämpfen - bis zum Ende“.