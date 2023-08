„Eine Provokation“: Italien-Café sorgt mit 70-Cent-Espresso-Idee für Furore

Von: Hannes Niemeyer

Der wachsende Kostendruck macht auch vor der Gastronomie nicht Halt. Ein kleines Café in Italien reagiert darauf mit einer kreativen Idee.

Millesimo – Ein kleines Café in der norditalienischen Gemeinde Millesimo bei Savona in Ligurien wurde über Nacht in ganz Italien bekannt. Die Gastronomen werben seit vergangenem Wochenende mit einem Spezialpreis von nur 70 Cent für einen Espresso. Die Sache hat aber einen Haken: Nur, wer Tasse, Löffel und Zucker selbst mitbringt, kann von dem Angebot profitieren. Im Netz sorgt die Idee für eine Debatte.

Im beschaulichen Ort Millesimo in der italienischen Urlaubsregion Ligurien sorgt ein Café mit einem Espresso-Vorschlag für Schlagzeilen. © agefotostock / Addictive Stock / Imago (Collage)

Italienisches Café in Urlaubsort will mit Espresso-Idee trotz hoher Fixkosten weiter erschwingliche Preise bieten

Die Inflation in der Eurozone ging im Juli zwar leicht zurück, lag mit 5,3 Prozent aber weiterhin über dem angestrebten Ziel der Europäischen Zentralbank von zwei Prozent. Die hohen Preise machen sich beim täglichen Einkauf bemerkbar – auch für die Gastronomie wird das zum Problem. Fast zwei Drittel aller Gastronomiebetriebe in Deutschland hatten ihre Preise im vergangenen Jahr bereits angehoben, wie das Branchenportal Hogapage berichtete. Das kleine Café „Bottega del caffè“ will sich dieser Entwicklung entgegenstemmen. Mit der ungewöhnlichen Espresso-Aktion wolle man seinen Kunden trotz der gestiegenen Fixkosten weiterhin erschwingliche Preise bieten, hieß es. Wer eine eigene Tasse dabei hat, zahlt künftig statt 1,20 Euro nur noch 70 Cent.

„Unsere Idee ist eine Provokation, aber wir wenden den Sonderpreis wirklich an“, erklärte die Gastronomen-Familie Venturino einem Bericht der Südtirolnews zufolge. Die so reduzierten Wasser- und Stromkosten gibt das Café direkt an seine Kunden weiter. Der Zeitpunkt der Aktion kommt nicht von ungefähr: Ein Restaurant an der italienischen Riviera hatte kürzlich für eine Debatte gesorgt, da es für einen leeren Extra-Teller zwei Euro berechnete. Das nahmen die Besitzer der Bottega del caffè ihrerseits zum Anlass darüber nachzudenken, wie sie in ihrem Betrieb den gestiegenen Lohnkosten und Lebensmittelpreisen Rechnung tragen wollen. Am Ende hatte Vater Elio laut La Stampa dann die zündende Idee, die dem Café zwar nicht nur Sympathien einbringt, aber in jedem Fall viel Aufmerksamkeit.

Kunden reagieren auf Espresso-Plan in italienischem Urlaubsort: „Dann gehe ich zum Kaffeeautomaten“

Angaben der Café-Besitzer zufolge waren Kunden teilweise so begeistert von dem Angebot, dass sie sogar den Kassenbon fotografierten. Mit Sicherheit gehört der Espresso der Bottega in Millesimo zu den günstigsten in ganz Europa. Offenbar ist die Idee der Familie Venturino aber keine Ausnahme. „In der Nähe meines Hauses gibt es Kaffee für 10 Cent, wenn Sie Ihren eigenen Kaffee mitbringen“, berichtete ein Nutzer unter dem Beitrag auf der Plattform X (ehemals Twitter). „Dann gehe ich zum Kaffeeautomaten“, lautete ein Kommentar dazu. „Wow, was für ein Service“, ergänzt ein anderer Nutzer ironisch. Wer keine Lust auf das Angebot habe, könne sich einfach selbst einen Espressokocher für rund 20 Euro für zu Hause zuzulegen, schlug eine Kommentatorin vor.

Andere konnten der Idee durchaus etwas abgewinnen. „Ich trinke meinen Kaffee ohne Zucker und Löffel. Ich bräuchte praktisch nur einen dieser ausziehbaren Campingbecher!“, überlegt ein User laut und rechnet vor. „30 Cent pro Tag, 72 Euro pro Jahr gespart“, sofern Stammkunden das Angebot nur an den Werktagen und damit fünfmal die Woche in Anspruch nehmen. In der Bottega del caffè kostete ein herkömmlicher Espresso inklusive Löffel, Tasse und Zucker ursprünglich 1,20 Euro – entsprechend läge die Kostenersparnis für Stammkunden hier sogar bei 50 Cent pro Werktag und damit bei 120 Euro pro Jahr.

Derweil wird auch das Urlauben im so beliebten Land immer teurer. Die gestiegenen Italien-Preise riefen sogar ein Ministerium auf den Plan. Rätsel gibt außerdem gerade die neue italienische Tankstellen-Angabe „Prezzo medio“ auf.