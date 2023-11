Attrappe von blutigem Torso liegt an Bahngleisen – Zugführer erleidet Schock

Von: Alina Schröder

In Essen machte ein Zugführer eine schockierende Entdeckung an den Gleisen. © Rüdiger Wölk/Imago

Am frühen Sonntagmorgen (5. November) entdeckte ein ICE-Zugführer einen vermeintlich menschlichen Körper an den Gleisen. Die Strecke wurde gesperrt.

Essen – In Nordrhein-Westfalen hat ein Zugführer eines Schnellzugs am Sonntagmorgen (5. November) eine vermeintlich grausame Entdeckung gemacht. In den frühen Morgenstunden bemerkte er, dass wohl ein menschlicher Körper an den Gleisen liegt. Sofort setzte er einen Notruf ab. Doch der Fall bot eine Wendung.

Polizeieinsatz in Essen: Blutige Attrappe an Bahngleisen entdeckt – Zugführer erleidet Schock

Wie die Bundespolizei Essen in einer Pressemitteilung schreibt, wurde sie von der Notfallleitstelle der Deutschen Bahn gegen 5.20 Uhr über eine verunfallte Person informiert. Der Zugführer eines ICE, der in Richtung München unterwegs war, soll einen blutigen Torso in der Nähe des Bahnhofs Essen-West entdeckt haben. Dabei erlitt er einen schweren Schock.

Unverzüglich seien die Einsatzkräfte ausgerückt und bekamen vor Ort selbst den unteren Teil des scheinbar menschlichen Körpers zu Gesicht. Die Strecke wurde gesperrt. Bei näherer Betrachtung stellte sich allerdings heraus, dass es sich dabei um eine ausgestopfte Jeans handelte. Die Hosenbeine waren zerrissen und auf dem Stoff rote, blutähnliche Farbe geschmiert.

„Diese wurde so präpariert, dass sie bei entfernter Betrachtung einen nahezu echten Eindruck erregte“, heißt es in der Mitteilung. Unbekannte haben die Attrappe laut der Polizei schließlich an den Gleisen platziert, sodass es wie eine verunfallte Person aussah.

Polizei ermittelt gegen Unbekannte

Die Bundespolizei stellte die Torso-Attrappe sicher. Ein Ermittlungsverfahren wegen Vortäuschens einer Notlage wurde eingeleitet. Menschen, die etwas zu dem Fall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 0800 / 6 888 000 oder jeder weiteren Polizeidienststelle zu melden. Aufgrund der Streckensperrung kam es zu mehreren Zugausfällen und erheblichen Verspätungen.

