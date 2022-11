Mann holt sich etwas vom Imbiss – und macht vermeintlich wertvolle Münzen-Entdeckung

Von: Patrick Huljina

Seltene Münzen können sehr viel wert sein. Ein Mann entdeckte bei seinem Imbiss-Gang eine alte 2-Euro-Münze und löste eine Twitter-Diskussion aus.

Essen – Die einen sammeln Briefmarken, andere Comics – und wiederum andere sind auf der Suche nach seltenen Münzen. Insbesondere alte Münzen oder Fehlprägungen sind wertvoll, aber auch Euro-Münzen, die im normalen Umlauf sind, können viel wert sein. Auf Twitter teilte ein Mann seine Alltags-Entdeckung und machte sich bereits Hoffnungen auf einen satten Gewinn.

Mann macht vermeintlich wertvolle Münzen-Entdeckung: „Möglich, dass das eine gute Idee war“

In seinem Tweet erklärt er, er habe sich gerade am Imbiss etwas zum Essen geholt und davor mit Münzen in der Hand herumgespielt. Bis ihm etwas auffiel: „Oh 1999 ist alt, google die mal lieber eben“, dachte sich der Verfasser beim Blick auf seine 1999 geprägte 2-Euro-Münze. „Und es ist möglich (aber nicht sicher), dass das eine gute Idee war“, schreibt er weiter.

Dazu teilt er zwei Bilder. Zum einen die 2-Euro-Münze, zum anderen einen Screenshot aus dem Internet. Darauf ist zu sehen, dass die vom Twitter-User gefundene Münze teilweise für bis zu 1100 Euro angeboten wird. Jackpot! Oder? In den Kommentaren unter dem Beitrag, der mehr als 5000 Likes hat, entstand eine angeregte Diskussion.

Mann macht Münzen-Entdeckung: Twitter-Gemeinde diskutiert über den Wert

„Leider ist der Erhaltungszustand sehr schlecht. Aber 700 Euro sollten hier mindestens drin sein“, schreibt ein Nutzer in den Kommentaren. Er rät dem Mann, die Münze zu behalten, bis sie „noch höher im Kurs steht“. Münzen mit kleinen Fehlern können wahre Schätze sein. Andere User widersprechen allerdings: „Ist keine Fehlprägung, also nix wert“, schreibt einer. Weitere stimmen zu: „Normale Prägung, leider nur eine ganz normale Umlaufmünze.“ Andere Münzen sind bis zu neun Millionen Euro wert.

Für Diskussionen sorgt auch das Jahr der Prägung auf der 2-Euro-Münze. „1999 ... Euro ... ich bin verwirrt“, schreibt eine Nutzerin in den Kommentaren und ist damit nicht allein. „Vor der Einführung des Euro musste das Bargeld vorgeprägt werden. Das fing eben 1999 an, drei Jahre vor der Einführung des Bargelds“, klärt ein weiterer Twitter-User auf.

Euro-Einführung Der Euro wurde tatsächlich bereits im Januar 1999 ins Leben gerufen. In den ersten drei Jahren war er allerdings eine „unsichtbare“ Währung, die nur zur Verrechnung und für elektronische Zahlungen verwendet wurde. Am 1. Januar 2002 wurden die Euro-Münzen und Banknoten eingeführt. In zwölf EU-Ländern erfolgte damit die größte Bargeldumstellung der Geschichte.

Dem Verfasser des Tweets ist der entstandene Trubel um seine Münzen-Entdeckung am Ende fast schon unangenehm. „Der Tweet ist nervig groß und deshalb gucke ich mir die Münze auch heute nicht näher an, bestimmt eh nix“, schreibt er in einer Antwort. Ein anderer Nutzer will ebenfalls nichts von einem möglichen hohen Wert wissen: „Diese Münze ist genau zwei Euro wert, da kann mir keiner was erzählen.“ Egal, ob wertvoll oder nicht: beim nächsten Imbiss-Gang ist die Münze auf jeden Fall gut angelegt. (ph)