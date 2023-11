Tausende Restaurants möglicherweise betroffen: Zehn-Euro-Döner droht

Von: Helmi Krappitz

Steigende Preise schrecken Döner-Fans bislang nicht ab, doch das könnte sich bald ändern. Denn der größte Fleischproduzent kündigt deutliche Preiserhöhungen an.

Murr – Der Preisanstieg macht auch vor dem Döner nicht Halt. Nachdem in den vergangenen Jahren die Zutaten teurer geworden sind, kündigte der wohl größte Dönerfleischproduzent eine gewaltige Preiserhöhung an. Betroffen sind tausende Dönerrestaurants in Deutschland und Europa. Wird der Döner demnächst wirklich 10 Euro kosten?

Steigende Zutaten-Preise: „Eigentlich müsste der Döner zehn Euro kosten“

Der Döner ist seit Jahren des Deutschen liebstes Fast Food – denn: geht schnell, ist lecker und günstig. Zumindest war er einst günstig.

„Eigentlich müsste der Döner zehn Euro kosten“, erklärte Cihan Karaman, der Inhaber der Firma Birtat aus dem baden-württembergischen Murr, der Stuttgarter Zeitung. In den letzten Jahren hätten sich allein die Zutaten für die Dönerspieße um etwa 50 Prozent verteuert. Und auch die Preise für die restlichen Dönerzutaten sind drastisch angestiegen.

Döner bald zehn Euro? Fleischproduzent hält den Preis für angebracht, aber unrealistisch. (Symbolbild) © IMAGO / Funke Foto Services/ Tanja Pickartz

Preisanstieg: Imbissbetreiber werden nicht den vollen Preisanstieg an Kunden weitergeben

Der Birtat-Chef glaubt, dass seine steigenden Preise bald auch in den Dönerläden ankommen. Ein Döner für zehn Euro werde aber nur vereinzelt vorkommen, so Karaman. Viele Imbissbetreiber würden die Preissteigerung nicht voll an ihre Kunden weitergeben – aus Angst, Kunden zu verlieren.

Karaman weiß, wovon er spricht, denn sein Unternehmen beliefert seit über 30 Jahren tausende Dönerrestaurants mit seinen Spießen. Etwa 50 Prozent der Ware geht ins Ausland, unter anderem nach Polen, Frankreich und Spanien. Nach eigenen Angaben erreichen die Birtat-Produkte jeden Monat europaweit 13 Millionen Endkunden.

Döner-Preise: München verkauft durchschnittlich die teuersten Döner

Eine enorme Preisentwicklung konnten Dönerliebhaber in den letzten Jahren beobachten. Vor ein paar Jahren kostete ein Döner zwischen drei und fünf Euro. Heute sieht das anders aus. In Berlin kostet ein Döner durchschnittlich etwa 7 Euro, teilte ZDFinfo unter Berufung auf eine „noch unveröffentlichte Erhebung des Lieferdienstes Lieferando“ mit. Am höchsten sind die Preise in München, mit rund 9,50 Euro. Wer einen günstigen Döner möchte, muss wohl nach Bremen. Hier kostet ein Döner etwa 6,60 Euro. Unter die Fünf-Euro-Marke fällt kaum ein Dönerladen.

Es zeigt sich: Alles wird teurer, der Döner auch. Wie sich die Preise weiter entwickelt und ob ein Döner wirklich zehn Euro kosten wird, wird sich zeigen. Ebenso, ob Kunden noch bereit sind, den Preis bei ihrem Lieblingsimbiss zu zahlen. (hk)