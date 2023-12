Rätselhafter Staubsauger-Fund – bei einem der berühmtesten Hotels der Welt

Einer der ersten Adressen in Paris und der Welt: Das Luxushotel Ritz am Place Vendôme ist wegen eines verschwundenen Diamantrings in die Schlagzeilen geraten. © Imago

Der Fall ist schon recht ungewöhnlich. In einem Luxushotel in Paris ist an einem besonders schmutzigen Ort ein kostbares Stück aufgetaucht. Das wirft Fragen auf.

Paris – Das Ritz in Paris gehört zu den berühmtesten Hotels der Welt. Es bietet Stoff für Legenden. Ernest Hemingway, Charlie Chaplin und Coco Chanel gehörten schon zu den Gästen. Mit seinen noblen Luxus-Suiten mit Blick auf den Place Vendôme gehört es auch heute zu den luxuriösesten Häusern der Welt.

Nun macht das Ritz mit einer rätselhaften Geschichte Schlagzeilen: Ein Diamantring (750.000 Euro) ist in einem Staubsaugerbeutel entdeckt worden.

Paris: Spektakulärere Fund in Staubsauger – Diamantring im Wert von 750.000 Euro

Im Pariser Luxushotel Ritz ist der Diamantring verloren gegangen – zwei Tage später wieder in einem Staubsaugerbeutel aufgetaucht. Das klingt nach einem hübschen Happy End, doch die Lage ist etwas verzwickter, wie Le Parisien berichtet.

Eine Geschäftsfrau aus Malaysia erstattete demnach Anzeige, als sie bemerkte, dass ihr Diamantring (6,51 Karat) aus ihrem Hotelzimmer verschwunden war. Und zwar nicht aus irgendeinem einem Hotelzimmer, sondern aus einem der legendärsten Luxushotels der Welt.

Nach einem Shopping-Bummel in den schönsten Vierteln in Paris bemerkte sie am Freitag (8. Dezember) bei ihrer Rückkehr, dass der Ring verschwunden war. Die Frau hatte das Schmuckstück eigenen Angaben zufolge auf einem Tisch im Zimmer zurückgelassen. Schnell äußerte sie laut Medienberichten den Verdacht, dass ein Ritz-Mitarbeiter das 750.000-Euro-Juwel entwendet habe.

Luxushotel Ritz in Paris: Hochkarätiger Diamant aus Hotelzimmer verschwunden und zwei Tage später wieder aufgetaucht

Bei wohlhabenden Gästen liegen oft wertvolle Sachen im Hotelzimmer herum. Diebstahl ist deswegen ein sehr heikles Thema, gerade in Luxushotels. Neben der Kriminalität sind es jedoch gerade Bettwanzen, die Urlauber in der französischen Metropole zu schaffen machen.

Polizei und Sicherheitskräfte des Hotels ermittelten, wie der Le Parisien aus Quellen erfahren haben will, vor Ort in alle Richtungen. Die Pariser Staatsanwaltschaft wurde eingeschaltet. Schließlich musste auch geklärt werden, ob tatsächlich ein Juwel aus dem Zimmer verschwunden war und nicht die Besitzerin den Diamantring auf eine ganz andere Weise verloren hatte.

Luxushotel Ritz: Verlorener Diamantring in Staubsaugerbeutel gefunden

Zwei Tage später klärt sich der spektakuläre Fall um den verschwundenen Diamantring plötzlich auf. „Dank der sorgfältigen Sucharbeit der Sicherheitskräfte konnte der Ring heute Morgen gefunden werden“, so das Ritz laut Le Parisien in einer Mitteilung am Sonntag (10. Dezember). Die Hotelbesucherin sei mit dieser Nachricht sehr zufrieden. Das Juwel wurde in einem Staubsaugerbeutel gefunden. Das Ritz weist jeden Verdacht eines Diebstahls oder auch nur Versuchs von sich, heißt es.

Hinter Ohrenschmerzen steckten bei einer anderen Frau ein echter „Bonus". Der Arzt entdeckte tatsächlich einen Diamanten in ihrem Ohr.