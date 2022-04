Eurojackpot erstmals seit Regeländerung geknackt! Mega-Summe geht nach Deutschland

Von: Jennifer Lanzinger

Millionen Euro liegen jeden Dienstag und Freitag im Jackpot. © osnapix/Imago

Über eine Mega-Summe kann sich ein unbekannter Eurojackpot-Spieler aus Deutschland freuen. Mehr als 24 Millionen gehen nun nach Niedersachsen.

Berlin - Einmal im Leben im Lotto gewinnen, das dürften sich viele Menschen wünschen. Für einen noch unbekannten Gewinner ist dieser Traum nun wahr geworden, er hat den Eurojackpot geknackt. Mehr als 24 Millionen Euro gehen nun nach Deutschland. Es ist das erste Mal, dass der Jackpot seit der Umstellung auf die neuen Regeln geknackt wurde.

Eurojackpot erstmals seit Regeländerung geknackt! Mega-Summe geht nach Deutschland

Mit den Zahlen 7-8-35-37-49 und den Eurozahlen 5 und 8 hat die noch unbekannte Person aus dem Landkreis Verden in Niedersachsen den millionenschweren Eurojackpot geknackt. Auch das Datum dürfte für Verwunderung sorgen, tippte der Unbekannte seinen Millionen-Gewinn doch am Freitag, 1. April richtig. Dass es sich hierbei jedoch um keinen Aprilscherz handelt, ist nun klar: über exakt 24.790.202 Euro kann sich der Eurojackpot-Spieler nun freuen. Es war das erste Mal, dass der Jackpot der europäischen Lotterie seit der Umstellung auf neue Regeln am 25. März geknackt wurde.

Die wohl größte Änderung der Regeln dürfte sein, dass seitdem nicht nur an Freitagen sondern auch an Dienstagen die Gewinnzahlen gezogen worden. Zum zehnten Geburtstag hatten sich die 18 teilnehmenden Länder der Lotterie vergangene Woche neue Regeln verpasst. Zudem gilt eine Obergrenze von 120 Millionen Euro. Damit liegt die nach oben hin gedeckelte mögliche Gewinnsumme um 30 Millionen Euro höher als zuletzt.

Eurojackpot: Zahlreiche Regeländerungen vor kurzem

Auch bei den Gewinnzahlen gibt es seit Freitag eine Neuerung. Bei den Zusatzzahlen lautet die Formel nicht mehr 2 aus 10, sondern 2 aus 12. Das verändert die Gewinnwahrscheinlichkeit. Bislang lag diese beim Eurojackpot bei 1 zu 95 Millionen. Bei der geänderten Formel verringert sich die Chance auf 1:140 Millionen. Dieser Wert entspricht damit etwa der Gewinnwahrscheinlichkeit beim klassischen Lotto 6 aus 49.