Eurowings-Flug nach Deutschland sendet Notfallsignal - Druckabfall: Pilot reagiert schnell

Von: Richard Strobl

Eurowings Discover Airbus 330 im Landeanflug auf den Flughafen Frankfurt am Main.

An Bord eines Eurowings-Discover-Flugs gab es einen plötzlichen Druckverlust. Notruf und Notsinkflug sowie eine außerplanmäßige Landung folgten.

Düsseldorf - Bange Momente an Bord eines Airbus A330 der deutschen Fluggesellschaft Eurowings Discover. Auf dem Weg über den Atlantik hatte es offenbar einen plötzlichen Druckabfall in der Kabine gegeben. Der Pilot reagiert schnell und leitete Gegenmaßnahmen ein, wie t-online und Bild übereinstimmend berichten.

Eurowings-Maschine sendet Notfallsignal - Druckabfall

Die Eurowings-Maschine war demnach auf dem Weg von Puerto Plata in der Dominikanischen Republik nach Frankfurt am Main, als es am Sonntagmorgen zu einem Druckabfall in der Kabine kam. Das bestätigte die Airline gegenüber beiden Portalen. Das Flugzeug befand sich demnach zu diesem Zeitpunkt gerade vor Irlandund hatte 179 Passagiere an Bord.

Der Pilot sendete ein Notfallsignal, wie t-online berichtet. Zudem wurde umgehend der Notsinkflug eingeleitet. Zudem seien die Sauerstoffmasken über den Passagiersitzen ausgelöst worden. Eine in solchen Situationen vorgesehene Reaktion.

Bei einem rapiden Druckabfall in der Kabine kann Bewusstlosigkeit oder sogar Ersticken die Folge sein. Dies soll durch die Sauerstoffmasken an Bord verhindert werden. Bei schnellen Änderungen des Drucks kann das Mittelohr geschädigt werden. Durch den Sinkflug versucht ein Pilot in einer solchen Situation das Flugzeug wieder in eine höhere Luftdruckzone zu bewegen. So soll verhindert werden, dass weiter Kabinenluft austritt.

Eurowings-Maschine schlägt Alarm und leitet Notsinkflug ein

Innerhalb von nur sechs Minuten sank der Airbus anschließend von knapp 12.000 Metern Höhe auf nur noch 3000 Meter Flughöhe. Dort setzte das Flugzeug seinen Flug fort. Allerdings wurde der Zielort anschließend geändert. Statt nach Frankfurt am Main ging es nun nach Düsseldorf. Diese Änderung wurde nach Bild-Angaben von der Flugsicherung vorgegeben, da die Eurowings-Maschine ihre Flughöhe radikal verändert hatte.

Der Airbus landete den Berichten nach außerplanmäßig am frühen Sonntagmorgen um kurz vor sieben Uhr in Düsseldorf. Alle 179 Passagiere haben das Flugzeug Eurowings-Angaben zufolge unbeschadet verlassen. Die Ursache für den Druckverlust wird jetzt untersucht.