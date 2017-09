Evakuierung in Dortmund: Nur wenige Bewohner nutzten Notunterkunft

Die meisten der etwa 800 Bewohner des wegen Brandschutzmängeln evakuierten Dortmunder Hochhauskomplexes haben die Nacht wohl bei Freunden und Angehörigen verbracht.

Dortmund - Denn in einer als Notunterkunft dienenden Leichtathletikhalle blieben zahlreiche der 500 aufgestellten Feldbetten ungenutzt. Nach Angaben der Stadt Dortmund waren lediglich 135 dieser Betten in der Nacht belegt.

Mehr als 400 Wohnungen mussten aus Brandschutzgründen geräumt werden

Die Menschen wurden von den Hilfsdiensten mit Essen und Trinken versorgt, wie ein Sprecher der Stadt Dortmund am Freitag sagte. Die Helmut-Körnig-Halle soll für zwei Nächte zur Unterbringung dienen. Für die Zeit danach müssten kommunale Wohnungen oder Gemeinschaftsunterkünfte organisiert werden. Die Stadt wollte am Freitagvormittag mit Infoständen an der Halle sowie am evakuierten Hochhauskomplex informieren.

Der große Wohnkomplex Hannibal II im Stadtteil Dorstfeld mit mehr als 400 Wohnungen war am Donnerstagabend aus Brandschutzgründen geräumt werden. Am Freitagmorgen waren dort Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsdienstes im Einsatz. Auch Mitarbeiter der Feuerwehr waren vor Ort, an die sich der eine oder andere Bürger mit einer Frage wandte. Der Eigentümer des riesigen Komplexes hält die von der Stadt initiierte Räumung für nicht rechtens und unangemessen.

dpa