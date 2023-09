Drama in Italien: Großvater findet Sprengkörper – Enkel stirbt bei Explosion in Garage

Von: Kilian Bäuml

Im Norden Italiens findet ein Mann einen Sprengkörper und nimmt ihn mit nach Hause. Dort kommt es zu einer Explosion.

München – Am Freitag (22. September) ereignete sich in der Gemeinde Vivaro in Nord-Italien ein schrecklicher Zwischenfall, bei dem ein zehnjähriger Junge ums Leben kam. Wie mehrere Medien berichteten, soll der Großvater des Jungen einen Sprengkörper gefunden und mit nach Hause genommen haben. Möglicherweise handelt es sich dabei um einen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg. In vielen Teilen Europas kommt es noch immer regelmäßig zu Funden, erst vor wenigen Tagen wurde eine Fliegerbombe in Düsseldorf gefunden.

Schrecklicher Vorfall in Nord-Italien: Kind stirbt bei Explosion in Garage

Wegen der hohen Gefahr einer Explosion wird in der Regel weitläufig die Umgebung des Sprengkörpers evakuiert, oft müssen dazu tausende Menschen ihre Wohnungen verlassen. In den meisten Fällen wird die Bombe dann von Fachleuten entschärft, doch gelegentlich kommt es auch vor, dass der Fund von Spezialisten gesprengt wird, wie vor kurzem während eines Kanzlerbesuchs in Bayern.

Der 73-jährige Mann aus Italien entschied sich allerdings dafür, seinen Fund mit nach Hause zu nehmen, wo der Sprengkörper letztlich hochging. Bei der Explosion sollen sich Großvater und Enkel in der Garage befunden haben. Beide wurden durch die Wucht der Explosion schwer verletzt.

Trotz intensiver Rettungsmaßnahmen konnte verstarb der zehnjährige Junge an den Folgen der Explosion, auch der Großvater wurde schwer verletzt. (Symbolbild) © Michael Bihlmayer/Imago

Die Einsatzkräfte brachten den verletzten Jungen mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus und versuchten ihn noch vor Ort zu reanimieren. Doch ihre Hilfe kam zu spät und der Junge starb. Der Großvater wurde ebenfalls schwer verletzt, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet. Um was genau es sich für einen Sprengkörper handelte, ist bisher nicht bekannt. Die Ermittlungen zu dem Vorfall sollen bereits auf Hochtouren laufen.