Mini-Tornado fegt über Großstadt in Deutschland: „Hatte Bodenkontakt“ – Video zeigt Naturphänomen

Mit teils heftigen Regenfällen und Gewittern zog am Donnerstag ein Unwetter über weite Teile Hessens hinweg. Doch in Köln wurde sogar ein Tornado gesichtet.

Kassel – In Deutschland hat sich das Unwetter mit voller Kraft entladen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnete in dieser Woche auch mit einem erhöhten Tornado-Risiko. Dieses sollte vor allem in Mitteldeutschland auftreten und blieb in Hessen. Und tatsächlich: Wie der Meteorologe Jörg Kachelmann berichtete, sorgte das Sturmtief „Lambert“ in Köln für einen Mini-Tornado.

Einen #Tornado gab es mindestens gestern, auch wenn es ein F0 war - der in Köln-Pesch, er hatte Bodenkontakt und damit ein echter Tornado, danke an Jens Grenzhäuser, der im richtigen Moment geguckt hat!#Unwetter pic.twitter.com/YgiR6RENyt — Jörg @kachelmann@meteo.social (@Kachelmann) June 23, 2023

„Einen Tornado gab es mindestens gestern, auch wenn es ein F0 war – der in Köln-Pesch, er hatte Bodenkontakt und damit ein echter Tornado“, erklärt der Wetter-Experte, auch 24rhein.de von IPPEN.MEDIA berichtete. Doch die Schäden bei einem F0-Tornado wie im Stadtbezirk Köln-Chorweiler sind gering: Sie reichen von leichten Schäden an Schornsteinen bis hin zu abgebrochenen Ästen und Baumkronen.

Unwetter am Dienstag: Tornado-Verdacht in Rüsselsheim

Bereits am Dienstag könnte laut dem Deutschen Wetterdienst ein Tornado in Rüsselsheim aufgetreten sein. Doch eindeutig festgestellt werden konnte es nicht. Aufgrund der Datenlage war unklar, ob nicht auch eine Fallböe die Schäden verursacht haben könnte, wie ein Sprecher des DWD mitteilte.

Rubriklistenbild: © privat