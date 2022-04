„Finde den Fehler“: Edeka-Kunde schaut genau hin - Erkennen Sie, was er meint?

Von: Armin T. Linder

Eine Art Suchbild postete ein Edeka-Kunde auf der Facebook-Seite der Supermarkt-Kette. Mit dem Aufruf „Finde den Fehler“.

München - Wenn Supermarkt-Kunden ganz genau hinschauen und von ihren Entdeckungen bei Social Media berichten, entsteht durchaus mal ein kleines Rätsel. So war es kürzlich bei einer Kaufland-Schlagsahne, die gar nicht nach Kaufland aussah. Und bei einem Cola-Sixpack ähnlich.

Edeka-Kunde schaut genau hin: „Finde den Fehler“

Mit einem Posting auf der offiziellen Facebook-Seite von Edeka lud ein Kunde nun auch zum doppelten Blick ein. Den er selbst schon hinter sich hat. „Finde den Fehler ...“, schreibt er.

Das passende Foto entstand wohl in dem Moment, als er sich mit knurrendem Magen die Mozzarella-Sticks der Edeka-Eigenmarke „Gut & günstig“ in den Ofen schieben wollte. Die Packung ist auf einer Herdplatte zu sehen. Und da fiel dem Edeka-Kunden was auf, denn er hat nachgezählt: Auf der Packung versprochen sind „9-10 Stück“. Drin sind hingegen nur ... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... acht Mozzarella-Sticks!

Edeka-Sticks: Stimmte wenigstens das Gewicht?

Eine Nichtigkeit? Einerseits schon. Andererseits werden Lebensmittel nicht gerade günstiger. Und was auf der Packung steht, sollte auch drin sein. Eine andere Facebook-Nutzerin wendet jedoch ein: „Solange das Gewicht stimmt ist alles okey.“

Ob der Mozzarella-Fan auch nachgewogen hat? Das blieb zunächst unklar. Vermutlich war der Hunger dafür dann doch zu groß. Eine skurrile Entdeckung machte auch ein Penny-Kunde beim Blick auf seinen Kassenzettel. (lin)