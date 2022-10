DHL-Kundin platzt der Kragen: „Das ist das fünfte Mal – wir haben keine Garage“

Teilen

Diesen Zettel hinterließ ein DHL-Paketbote einer Kundin, die aber gar keine Garage hatte. © Screenshot Facebook

Eine DHL-Kundin fand einen Zettel des Boten, der das Paket wohl in der Garage deponierte. Da die Frau aber keine Garage hatte, schimpft sie über die DHL.

Mainz – Wenn man etwas, das man unbedingt haben wollte, endlich bestellt hat, zählt man die Tage bis zur Ankunft des Pakets sehnsüchtig herunter. Umso ärgerlicher, dass es immer wieder Probleme bei der Paketzustellung gab. Jetzt platzte einer DHL-Kundin der Kragen, nachdem der Paketdienst offenbar zum fünften Mal denselben Fehler begangen hatte.

DHL-Paket sollte laut Boten in der Garage sein – Kundin hat aber gar keine Garage

„WO ZUR HÖLLE IST MEIN PÄCKCHEN?“, schrieb die Frau in Rage in ihrem an den Paketdienst adressiert Facebook-Post. Sie lud dazu ein Bild mit der Nachricht hoch, die ihr der Paketbote hinterlassen hatte. „Paket in Garage“, hieß es auf dem Zettel. Blöd nur, dass die Dame gar keine Garage hat: „Das ist nun das 5. Mal – und wir haben immer noch KEINE Garage!“

Besonders dreist war allerdings, dass der Paketbote wohl nicht einmal versucht habe, der Kundin das Paket persönlich zu überbringen. „Ich war die ganze Zeit zu Hause und es wurde auch wieder NICHT geklingelt!“ Die Geschädigte ging davon aus, dass es sich um einen Aushilfsmitarbeiter handelte. Die „dürfen echt alles – und es ändert sich NIX“.

DHL-Mitarbeiter entschuldigte sich auf Facebook – und vermutet Fehler des Zustellers

Ein DHL-Mitarbeiter entschuldigte sich in den Kommentaren für die Unannehmlichkeiten und fragte, ob an der Sendungsnummer erkenntlich gewesen sei, dass es sich wirklich um das Paket der Kundin handelte. Der Zusteller habe sich womöglich vertan. Was die tatsächliche Ursache für die fehlgeschlagene Zustellung gewesen ist oder ob die Frau ihr Paket doch noch bekommen hat, ist nicht bekannt.

Dieser Tage machte DHL unter anderem mit einem bei der Lieferung zerstörtem Paket auf sich aufmerksam, das geradezu martialisch aussah. Außerdem wurde ein Bote dabei erwischt, wie er offenbar in Eile eine teure Lieferung einfach in den Garten warf. (jg)