„Der neue Diät-Bacon?“: Edeka-Kundin fällt bei Packung aus allen Wolken

Von: Raffaela Maas

Eine Edeka-Kundin machte nach dem Einkauf beim Supermarkt eine ungewöhnliche Entdeckung - den Fund teilte sie schließlich auf Facebook.

Bremen - Der regelmäßige Einkauf im Supermarkt oder Discounter birgt so manche Überraschung für die Kunden. Kuriose Hinweisschilder oder skurrile Angebote - immer wieder teilen Kunden ihre außergewöhnlichen Entdeckungen im Netz. Doch nun machte eine Edeka-Kundin einen Fund, mit dem sie ganz und gar nicht gerechnet hat.

Edeka-Kundin macht ungewöhnlichen Fund: „Ist das der neue Diät-Bacon?“

Die Kundin teilte den Vorfall auf Facebook. „Wir waren heute im E-Center im Weserpark und haben drei Packungen Bacon gekauft!“, schrieb sie. Doch zu Hause angekommen, machte sie einen ungewöhnlichen und vor allem unerwarteten Fund. Beim Einkaufen habe sie die drei Packungen auf einmal aus dem Kühlregal entnommen, weshalb ihr nicht aufgefallen sei, dass eine der Packungen gar keinen Bacon enthielt. „Zu Hause angekommen, ist doch tatsächlich eine Verpackung leer, aber komplett verschweißt!“, führte sie fort und fragte dann an Edeka gewandt: „Ist das der neue Diät-Bacon von Edeka, gut und günstig?“

Die Reaktionen der Facebook-User bewiesen wenig Verständnis der Kundin gegenüber. „Sollen sie dir die fehlenden Scheiben per Post senden?“, fragte ein Nutzer genervt. Eine andere Nutzerin schrieb: „Und? Was möchtest du jetzt?“ Weitere User gaben der Kundin dafür den Hinweis, die leere Verpackung in die Filiale mitzunehmen und dort umtauschen zu lassen.

Edeka reagiert auf die Kundenbeschwerde

Auch Edeka selbst reagierte in den Kommentaren auf den Hinweis der Kundin. „Das tut uns leid. Wir leiten das gerne an unseren Kundenservice weiter“, schrieb ein Mitarbeiter des Edeka-Facebook-Teams. Zudem wies er darauf hin, die Verpackung aufzubewahren und bat um die Postanschrift, sowie E-Mail-Adresse und/oder Telefonnummer der Kundin via Privatnachricht. Wenig später teilte Edeka in den Kommentaren mit, das Anliegen weitergeleitet zu haben.

