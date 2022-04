Müssen DHL-Fahrer Retouren annehmen? Kunde nach Vorfall erbost - Paketdienst wird deutlich

Von: Anna Lehmer

DHL liefert täglich Millionen Pakete aus. Nicht jedes davon bleibt beim Kunden und wird retourniert. © picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow

DHL liefert pro Tag durchschnittlich fünf Millionen Pakete aus. Nicht jedes davon bleibt beim Kunden. Sind die Paketboten zur Mitnahme verpflichtet?

Bonn - Es sind oft nur wenige Klicks, die zum Bestellen von Ware im Internet nötig sind. Online-Shopping ist so bequem und beliebt wie nie zuvor, die Corona-Pandemie wirkte wie ein Brandbeschleuniger für den Versandhandel. Das bekam auch der Logistikkonzern DHL zu spüren. Tagtäglich werden nach Angaben des Unternehmens deutschlandweit im Durchschnitt fünf Millionen Pakete ausgeliefert. Viele davon landen aber prompt wieder beim Paketdienst, indem das Paket dem nächsten DHL-Fahrer in die Hand gedrückt wird. Doch ist das überhaupt erlaubt?

DHL: Kunde wendet sich verärgert an Unternehmen

„Ihr Paket befindet sich in Zustellung“ sind für viele Online-Shopper die wohl schönsten Worte der Welt. Umso größer die Enttäuschung, wenn die bestellte Ware die Erwartungen nicht erfüllt. So schnell wie bestellt wurde, so schnell ist auch retourniert. Manchen Kunden ist dabei der Weg zur nächsten Paketstation zu weit, sodass die Retoure einfach dem nächsten Paketboten mitgegeben wird. Einer dieser Kunden wurde diese Möglichkeit aber verwehrt, weswegen er sich verärgert beim Unternehmen meldete.

DHL-Fahrer verweigert Retoure und hinterlässt einen verärgerten Kunden

Auf Facebook schrieb er: „Von wegen ‚vorbereitete Retouren gleich dem Zusteller mitgeben‘. Gestern funktionierte angeblich der Drucker nicht. Aber der Fahrer wollte dann heute in jedem Fall die Retoure mitnehmen. Nun habe ich heute überraschenderweise ohnehin ein Paket erhalten. Der Fahrer hat es auf die Treppe gestellt, geklingelt und Fersengeld gegeben. Keine Chance, ihm die Retoure mitzugeben.“ Damit nicht genug, denn der um seine Retoure betrogene Kunde unterstellt dem Paketboten fehlende Motivation: „Da hat wohl jemand keinen Bock drauf, nach der Tour noch das Auto auszuräumen.“

DHL findet klare Worte für Verhalten des Paketboten

Schützend stellte sich DHL vor den öffentlich kritisierten Paketboten und klärte auf: „Unseren Zustellern können ausreichend frankierte Pakete mitgegeben werden, wenn genügend Platz im Fahrzeug vorhanden ist.“ Allerdings könnten Kunden ohne einen speziellen Abholauftrag nicht auf eine Mitnahme bestehen, so das Unternehmen.

DHL verzeichnet starken Anstieg von Paketzustellungen

Verärgerte Kunden sind keine Seltenheit bei Paketzusteller wie DHL. So hinterließ ein DHL-Zusteller eine freche Botschaft, die auf Twitter ordentlich auf Gegenwind traf. Ein anderer Bote weigerte sich sogar mit einer komplett ehrlichen Nachricht, ein Paket auszuliefern. Allerdings sind Paketboten auch nur Menschen, die ab und an auch schlechte Tage haben, schließlich ist das Arbeitspensum seit Beginn der Coronakrise stark gestiegen. DHL zufolge seien alleine 2020 rund 1,8 Milliarden Pakete zugestellt worden. Zum Vergleich: Im Vorjahr habe das Unternehmen über 1,58 Milliarden Zustellungen verbucht. (ale)