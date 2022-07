Penny-Kunde beißt beim zweiten Löffel bei Nudelsalat auf „Undefinierbares“ und muss sich fast übergeben

Teilen

Im Penny-Nudelsalat fand ein Kunde ein zerrissenes Gummiband. © Screenshot Daniel Scholtyssek

Ein Penny-Kunde machte einen Ekelfund im Nudelsalat. Er fand ein zerrissenes Gummistück im Salat und postete es auf Facebook.

München – Fertiggerichte sind für viele ein schnelles und einfaches Mittel bei Hunger. Ein Penny-Kunde hätte sich jedoch fast übergeben, als er seinen Nudelsalat essen wollte. In dem Salat befand sich ein zerrissenes Gummistück, das dem Kunden übel aufstieß. Auf Facebook teilte er seinen Fund und richtete sich mit einer Nachricht an die Supermarktkette Penny.

„Liebes Penny-Team, ich finde es ja gut, wenn man einzelne schnelle Gerichte hat. Aber beim ersten Bissen schmeckte es fremd. Beim 2. Löffel hatte ich was Undefinierbares im Mund. Ein zerrissenes Gummiband, siehe Foto. Wie ekelig ist das? Ich habe den Bissen ausgespuckt und musste noch zurückhalten, mich nicht zu übergeben. Den Kassenbon habe ich nicht mehr, leider. Aber so was geht gar nicht […]. Wohin soll ich mich wenden? Ist dafür die Lebensmittelüberwachung zuständig?“, schreibt der verärgerte Kunde.

Eine unerwünschte Beilage hatte ein Penny-Kunde in seinem Produkt vorgefunden. © Facebook Screenshot

Bei Penny: Kunde findet Gummistück im Nudelsalat

Penny reagiert trotz der entrüsteten Nachricht gelassen: „[…] oh man, das sollte natürlich nicht passieren“, antwortet der Supermarkt auf Facebook. „Damit wir dich bei Rückfragen etc. kontaktieren können, brauchen wir deinen vollständigen Namen, eine Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse, unter der wir dich erreichen können“, schreibt Penny weiter. Der Kunde scheint wohl einfach zum falschen Produkt gegriffen zu haben, denn einen offiziellen Rückruf des Nudelsalates gab es von Penny nicht. Wie und ob der Supermarkt auf die private Nachricht reagierte, teilte der Nutzer nicht mehr mit.

Trotz modernster Produktionstechnologie kann das ein oder andere Missgeschick bei der Lebensmittelherstellung passieren. Der Kunde, der das Gummiband im Salat postete, ist somit nicht der Einzige, der einen Ekelfund machte. Während ein Kunde eine interessante Proteinbeilage serviert bekam, fand eine weitere Kundin einen Knochen in ihrem veganen Gyros. (vk)