Von: Jennifer Lanzinger

Eine Facebook-Störung sorgte am Mittwochmorgen für zahlreiche Beschwerden. Außergewöhnlich: die Plattform war bei den Betroffenen nicht down, lediglich das Anzeige-Verhalten sorgte für Aufsehen.

München - Dass soziale Netzwerke öfter mal down sind oder Störungen haben, ist keine Seltenheit. Eine aktuelle Störung bei Facebook sorgt jedoch für Aufsehen. Wie zahlreiche Nutzer über Twitter melden, ist das Portal nämlich keineswegs down. Vielmehr das Anzeige-Verhalten sorgt für Aufsehen.

Facebook-Störung: Zahlreiche Nutzer melden außergewöhnliche Panne

Für gewöhnlich wird Facebook-Nutzern in ihrem eigenen „Feed“ das angezeigt, was sie zuvor abonniert haben. Sei es Mitteilungen von eigenen Freunden und Bekannten oder von Promis, denen der Facebook-User gerne folgt. Am Mittwochmorgen sorgte der Blick in den eigenen Feed bei zahlreichen Facebook-Mitgliedern jedoch für Aufsehen. Denn dort waren keinesfalls die Beiträge der eigenen Freunde zu sehen. Vielmehr wurden den betroffenen Usern Beiträge von fremden Leuten angezeigt, die Mitteilungen an Prominente schicken wollten.

„Der Algorithmus ist endgültig am Ende angekommen. Plötzlich besteht die Timeline zu 99% aus random Leuten, die irgendwelche Bilder an Seiten/Personen, denen man folgt, posten“, so ein Twitter-User am Mittwochmorgen. Während sich auf Twitter zahlreiche Nutzer über das sonderbare Facebook-Verhalten amüsieren, sammeln sich Störungsmeldungen auch beim Portal AlleStörungen.de. Wann genau die Facebook-Panne behoben sein wird, ist währenddessen noch nicht bekannt.

Im vergangenen Herbst kam es zu einem Total-Ausfall der Online-Dienste WhatsApp, Facebook und Instagram. Die Gründe wurden kurz darauf veröffentlicht.